Diputada Lorena Ponce responde a acusaciones del Ministro Luxen sobre toma ilegal del Hospital de 28 de Noviembre

En una entrevista con Voces y Apuntes, la Diputada Lorena Ponce se pronunció enérgicamente hoy en respuesta a las declaraciones del Ministro de Gobierno, Pedro Luxen, quien la responsabilizó por la toma del Hospital de 28 de Noviembre. Ponce desmintió las acusaciones y expresó su posición ante la controversia.

«Hace 21 años que soy profe de Educación Física, más conocida en mi faceta deportiva jugando al básquet y mi trabajo social en diferentes instituciones en los últimos años. Los únicos dos cargos políticos que tuve fueron en el 2005 y 2007 como Jefa de Departamento de Deportes. El año pasado, tuve la oportunidad de que Pablo Grasso me convocara para ser candidata a Diputada por el Municipio de 28 de Noviembre, y a partir de eso soy elegida por mi comunidad con más del 80% de los votos, siendo la primera mujer en ocupar este cargo«, afirmó la Diputada.

Ponce destacó su compromiso con la comunidad y subrayó su labor social y deportiva a lo largo de los años. «Siempre voy a estar del lado del vecino, eso no va a cambiar por más chicana política que me hagan. Estoy más que tranquila de lo que soy y en la cuenca carbonífera me conocen todos.»

La legisladora lamentó las declaraciones de Luxen, a quien acusó de desconocer la realidad de 28 de Noviembre. «Él solo ha venido dos veces por el desastre económico y financiero que pesa sobre su compañero de línea política, Fernando Españon. Lo vamos a invitar a Luxen a que venga a resolver el problema que debería ya estar solucionado en el Hospital Distrital, por los compañeros que tienen un reclamo legítimo y con muchas falencias que están ocurriendo y que son de rápida resolución.»

Ponce enfatizó que su función como legisladora es escuchar al vecino, a los gremios y a las instituciones. «Lo que menos se quiere es quitarle gobernabilidad a Claudio Vidal. Fue elegido por el pueblo, pero también deberán entender que nosotros como legisladores tenemos la obligación de mostrar nuestra mirada sobre cómo se van desarrollando los proyectos dentro de la Cámara de Diputados.»

La Diputada concluyó la entrevista reiterando su disposición a trabajar por el bienestar de la comunidad y llamó a la reflexión sobre la importancia de abordar los problemas de manera conjunta y constructiva.

Comentarios

comentar