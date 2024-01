Elías Fernández clasificó para la final del PreCosquín 2024

El violinista caletense, Elías Fernández, se presentará hoy en el PreCosquín en la categoría de Solista Instrumental. La instancia final se vivirá este 15 de enero a través de la TV Pública o el canal de Youtube Aquí Cosquín.

Mediante una comunicación telefónica para FM Municipal, Elías, manifestó que nuevamente llegó a instancias finales.

“Estoy muy contento porque uno se encuentra a un paso de lograr el objetivo que es tocar en Cosquín. Se vivieron muchas emociones con esta noticia no solo para mí, sino también para los amigos del conjunto instrumental y mi pareja que me acompañaron en otras modalidades en las que no pasamos a la final”, mencionó.

Por otro lado, comentó que una de las parejas estilizada de Caleta Olivia, también logró llegar a la final y agregó que, son 4 los representantes de Caleta Olivia.

“Siempre eligen el que tiene mejor puntaje de cada sede por cada provincia y me pone muy feliz que haya clasificado en pareja el hermano de mi guitarrista”, celebró.

Finalmente, adelantó que se viene preparando con mucho esfuerzo y compromiso. “Me puse las pilas para practicar arreglos, escuchar música y a otros finalistas, abriendo los oídos y un poco más la cabeza para sacar nuevas melodías. Por ejemplo, ahora fui elegido con un trabajo bastante viejo que tiene arreglos de música clásica”, culminó.

Comentarios

comentar