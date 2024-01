Nick Carter llega a la Argentina con su trabajo solista y los hits de los Backstreet Boys

El popular integrante de una de las boy band más icónicas desde los años 90’s, llegará a nuestro país en el marco de la gira “who i am” en 2024.

Nick Carter, uno de los icónicos integrantes de los Backstreet Boys, regresa a nuestro país, esta vez en solitario para presentarse el 3 de marzo en el «c» complejo art media de Buenos Aires.

A finales de este año, Carter se embarcó en una gira en solitario por Norteamérica, titulada “Who I Am”, que sigue al lanzamiento de su nuevo sencillo “Superman” y que lo traerá a nuestro país para presentar su nuevo trabajo y también repasar algunos de los hits de los Backstreet Boys.

Recordemos que en 2002, Nick se aventuró en una carrera en solitario con su álbum debut, Now or Never, lanzado bajo Jive Records. Debutó de manera impresionante en el puesto 17 de la lista Billboard 200 y recibió la certificación Oro en Estados Unidos, Japón y Canadá. Esto marcó el comienzo de un exitoso viaje en solitario, complementando su fama como miembro de los Backstreet Boys.

Desde entonces, Nick ha lanzado dos álbumes en solitario adicionales, I’m Taking Off en 2012, seguidos de All American en 2016. En particular, su sencillo de 2023 «Hurts to Love You», dedicado a su hermano Aaron Carter, que falleció el 5 de noviembre del 2022.

El sencillo se convirtió en su tema más exitoso, ubicándose en siete países diferentes y encabezando las listas. en los Estados Unidos y en el puesto número uno en Canadá.

