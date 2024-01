Charlotte Caniggia renunció al Bailando 2023 tras una fuerte pelea con Coty Romero

Las participantes protagonizaron un tenso cruce durante la gala del martes y terminó con la eliminación de Charlotte quien se retiró del estudio y aseguró que no volverá.

Charlotte Caniggia regresó de sus cuestionadas vacaciones a la pista del Bailando que prevé su gran final para este 29 de enero. La participante bailó, pero no logró convencer al jurado, ya que por su ausencia solo tuvo dos ensayos. No obstante la hija de Mariana Nannis se mostró muy combativa contra Coty Romero y entre ambas protagonizaron una fuerte pelea.

El cruce empezó, ya en la previa de Charlotte que criticó a todos los que la señalaron por irse de vacaciones en instancias finales del show, pero realizó un punto especial en la exGran Hermano sobre quien dejó claro: «No me la banco».

“Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas”, lanzó Charlotte. Al tiempo que Coty respondía a fin de defenderse.

Sin embargo, la hermana de Alex continuó: “Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

La catarata de insultos siguió y la participante sumó: “No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta. Es una real bolu… Vos sos una bolu… Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora ni, aunque la maten”, expresó.

Luego al momento de las sentencias y nominaciones, la joven ingresó a la pista decidida en su voto y, a pesar de las advertencias de Marcelo Tinelli, no escatimó en insultos para con su compañera.

Pero a la hora de recibir su voto, Charlotte se retiró del estudio llorando y finalmente quedó sentenciada.

El pedido de disculpas de Charlotte Caniggia y su eliminación del Bailando 2023

Tras no regresar al estudio, la participante le envío un mensaje a la producción del programa que Marcelo Tinelli leyó al aire y se disculpó por su actitud: «Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé, y me puse tan mal que no quería que me vieran llorando y mal», leyó el conductor que hizo un punto y expresó: «Yo ante todo te quiero decir que te amo y lamento este momento», expresó Tinelli. 2

«Pido disculpas a Marcelo, y al Chato también», mientras que Tinelli agregaba en simultáneo: «Estas totalmente perdonada y mi cariño es eterno a vos y a tu hermano», el texto finalizaba con más disculpas generalizadas y alegando que el no saber bailar en estas instancias finales la ponía mal.

No obstante tras contabilizar los votos, Charlotte obtuvo el aval del público, pero quedó eliminada por ausentarse de la sentencia y expresar que no quería continuar.

