Carlos Tevez habló sobre el presente de Independiente: la frustrada pretemporada, el mercado de pases y los objetivos del año

El entrenador brindó una entrevista en la que se refirió a varios temas vinculados con el elenco de Avellaneda.

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, brindó una entrevista con TyC Sports en la que tocó varios temas como la fallida pretemporada en Miami, el mercado de pases y los objetivos que tendrá el plantel de cara a la próxima temporada.

“Lo que pasó fue grave. Es como si nos hubieran dado seis piñas o que sin sacar del medio ya perdíamos el partido. Se habla de una estafa por parte de la empresa organizadora y es importante destacar que no es cualquiera, sino una conocida. La gente que trabaja ahí también lo hace para la Superliga. Los vemos todos los domingos”, manifestó Tevez respecto a la empresa que se encargaba de organizar la pretemporada en Estados Unidos.

En cuanto al mercado de pases, el técnico manifestó: “La dirigencia se movió rápido y pudo traerme lo que le había pedido. Estoy muy contento. Nos falta un marcador central y un lateral, así que buscamos esas dos opciones.

Sobre el posible regreso de Alan Franco, aclaró: “Está esperando que San Pablo elija un nuevo DT y tomará una decisión. Vamos a esperarlo hasta último momento. Independiente quiere hacer el esfuerzo para traerlo. Si el técnico nuevo no lo quiere, nosotros estamos ahí para que venga”.

“Leonardo Morales es un jugador experimentado en el fútbol argentino, nos puede dar mucho. Es la segunda opción que manejamos”, comentó el Apache.

El entrenador también reconoció haber pedido al defensor uruguayo Guillermo Varela, actualmente en Flamengo, y al volante brasileño Gabriel Neves, de San Pablo, aunque sostuvo que “las negociaciones con clubes brasileños son muy difíciles por los altos contratos que pagan».

Respecto de la situación del juvenil delantero Santiago López, el entrenador dijo haber hablado con el futbolista. “Le dije que se tenía que hacer responsable de lo que él quería. Él me pedía un consejo y le decía que no lo podía aconsejar siendo DT de Independiente. ’Si yo soy egoísta te diría quedate y vamos a tratar de que juegues‘. No. Primero y principal, era la primera pretemporada. No lo había visto entrenando porque estaba en la Selección y le dije que me tenía que demostrar que podía jugar en la Primera de Independiente. También le dije que él tenía que poner los huevos para tomar una decisión, que nadie le maneje su futuro, ni sus padres, Independiente, su representante o yo. Que nadie le aconseje porque es su futuro. Él fue y, al otro día, dijo que se quería quedar”.

Por último, Tevez puso el foco en los objetivos del equipo de cara a esta temporada: “Podemos pelearle el campeonato a River y Boca porque veo una competencia interna que antes no la había. Todos pelean por un lugar, los refuerzos también y se armó una pelea interna que todo entrenador quiere tener. Ahí empieza a armarse un buen equipo, es fundamental eso. No tenemos en la cabeza pelear el descenso. En nuestra cabeza está pelear el campeonato. Desde ahí, comienza un camino totalmente diferente”.

