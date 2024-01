El Gobierno culpó al Congreso por la suba de los dólares financieros

El vocero presidencial sostuvo que «los rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la Ley Ómnibus» y «los amparos contra el DNU» de desregulación económica provocaron el salto en las cotizaciones. «Lo que vimos puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no lo acompaña», advirtió.

El Gobierno responsabilizó al Congreso por la suba en los dólares financieros, que en la última semana saltaron hasta los $1200, y redobló la presión por la Ley Bases: «Lo que vimos puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si la política no lo acompaña«.

«Los rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la Ley Ómnibus (Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos) y los amparos contra el DNU generaron que en pocos días, los dólares financieros salten de 900 a 1200 pesos», sostuvo este martes el vocero presidencial Manuel Adorni.

En la habitual conferencia de prensa que brinda todas las mañanas en Casa Rosada, el funcionario redobló la presión contra el Congreso, que hoy inicia el debate en comisiones por el proyecto de ley de más de 600 artículos que envió el presidente Javier Milei.

«Nuestra parte la estamos haciendo, necesitamos que la política haga su parte. Estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba, y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Que se apruebe o no depende exclusivamente del Congreso y de la política que allí está representada«, subrayó.

«Estas reformas son necesarias para evitar el desastre», agregó Adorni. Y advirtió: «Lo que vimos en el mercado financiero puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña».

De este modo, a horas de que comience el debate en comisiones de la Ley Bases, el Gobierno intensifica la presión sobre los legisladores que deben definir la suerte del proyecto que en La Libertad Avanza consideran «fundamental» para su programa económico y que pretenden tener aprobado antes del 31 de enero, cuando finaliza el período de sesiones extraordinarias convocado por el Jefe de Estado.

Adorni sostuvo que «el mercado» le pasó factura al Gobierno por «determinadas desprolijidades de diferentes actores y de parte de la política», en alusión otra vez a los cuestionamientos a la Ley Ómnibus y al DNU. «No lo estamos contemplando, pero en caso de que la ley no se apruebe, las consecuencias son impredecibles», reforzó la retórica oficial.

Frente a los reparos de la oposición más dialoguista, el vocero remarcó que aunque están el contenido del proyecto «no se negocia».

«Lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo, que no aceptemos sugerencias y que no nos sentemos a conversar con todos los que bienintencionados que efectivamente apoyan y entienden que el cambio en Argentina es necesario y que no se puede seguir así -aclaró-. Y que toda sugerencia que mejore en materia de libertad, de economía, de la vida diaria de la gente, todo va a ser escuchado y todo va a ser mejorado».

En este contexto, dijo que el Gobierno no contempla la posibilidad que la iniciativa no sea sancionada por el Congreso. «Estamos en un camino de entendimiento, creemos que se va a llegar a apoyar lo que se propuso en campaña y la gente votó», indicó.

Pese a ello, imaginó un escenario en el que el proyecto sea rechazado. «No sé que va a pasar, pero sí puedo saber lo que no va a pasar: no se va a poder salir de la pobreza, no va a haber inversiones, no se van a estabilizar las variables que se necesitan, no se va a poder salir del cepo ni de la inflación y no se va a salir del aislamiento que tenemos con el mundo».

