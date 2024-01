Futsal: la División de Honor ya tiene semifinalistas

En una nueva jornada de futsal en Caleta Olivia, la División de Honor vio cómo Camioneros y Sindicato Petrolero aseguraron su lugar en las semifinales tras superar el primer cruce este viernes por la noche.

En el primer encuentro, Camioneros se enfrentó a Deportivo Patagónico. Al final del tiempo reglamentario, Camioneros emergió victorioso con un marcador de 4 a 2, asegurando su pase a la siguiente fase. Por otro lado, Sindicato Petrolero brilló y goleó a Atlético 132, consolidando su posición en las semifinales con un marcador contundente.

El fin de semana promete más acción futbolística, con partidos decisivos en varias categorías. En la Principal A, Los Amigos FC y C.A.A.V. se enfrentarán en la segunda final, donde Los Amigos cuentan con un match point después de ganar el primer enfrentamiento 5 a 2. Mientras tanto, en la Principal D, La Juve Fusal y 14 Botellas definirán al campeón tras un empate en la primera final.

La emoción continuará el domingo, ya que se llevará a cabo la primera instancia de las semifinales, con Roller Center, La Reserva, Camioneros y Sindicato Petrolero como los protagonistas que lucharán por el codiciado título.

Sábado 6 de Enero – Gimnasio Mirta Reartes:

19:00 – Los Amigos vs 3 de Febrero (3° Puesto Principal A)

20:00 – La Juve Futsal vs 14 Botellas (2° Final Principal D)

21:00 – Los Amigos FC vs C.A.A.V. (2° Final Principal A)

22:00 – Las Amigas vs Universitario (3° Final Femenino Honor)

Domingo 7 de Enero – Gimnasio Mirta Reartes:

16:00 – Semifinal C-13

17:00 – Semifinal C-13

18:00 – Deportivo Vial vs Valkirias (2° Final Femenino A)

19:00 – 14 Botellas vs La Juve Futsal (3° Final Principal D)

20:00 – C.A.A.V. vs Los Amigos FC (3° Final Principal A)

21:00 – Roller Center vs Ganador 1° Cruce (1° Semifinal División de Honor)

22:00 – La Reserva vs Ganador 1° Cruce (1° Semifinal División de Honor)

