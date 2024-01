Se viene la tercera edición del Festival de la Cerveza Artesanal Comodorense

En vacaciones de verano, el 13 y 14 de enero, Comodoro Rivadavia será sede de una nueva fiesta de sabores y espectáculos. Habrá canillas de toda la región y sorteos, patio gastronómico y shows musicales para toda la familia. El cierre estará a cargo de La Mississippi.

El exitoso Festival de la Cerveza Comodorense, con más de 200 variedades de cervezas artesanales patagónicas, gin y fernet tirado, y múltiples propuestas gastronómicas e invitados especiales de la Región, realiza su tercera edición. Habrá decenas de canillas y presentaciones de distintas marcas patagónicas, además de sorpresas, sorteos, juegos, patio gastronómico y shows musicales para toda la familia. Contará con dos jornadas a pleno, una oportunidad para degustar variedades únicas de diversas cervezas, que no son revendidas en bares o comercios y conocer nuevos productores que inician su camino en la producción de cerveza artesanal a mediana y gran escala.

Comodoro es cuna de nuevos productores , y los consumidores se atreven a probar nuevos sabores de cerveza artesanal, producto de la gastronomía que mueve pasiones desde la antigüedad. Con un sinfín de combinaciones entre lúpulos, maltas, especias, frutas, técnicas y tiempos.

En cuanto a los shows, la tercera edición contará con un día tropical, para los amantes de la cumbia, cuarteto y comerciales, que será el sábado 13 de enero y como es habitué el segundo día, esta dedicado al reggae, ska y rock y en esta oportunidad, el cierre a cargo del máximo exponente del blues nacional, la histórica banda “La Mississippi”, en su gira festejando sus 36 años de música.

Este festival forma parte de las actividades que realiza de manera autogestiva la ONG Espacio Urbano, con el objetivo de potenciar a nuestra ciudad en materia turística, generar puestos de trabajo, y promover nuestra cultura musical y el consumo local en un ambiente de fiesta y disfrute.

Con el Festival de la Cerveza artesanal Comodorense, la ciudad tiene su propio evento cervecero UNICO en la provincia, donde los productores regionales muestran sus productos locales y a su vez funciona como destino turístico. Es una fiesta que se está posicionando en el calendario popular patagónico, sin olvidar los shows musicales de artistas locales y nacionales que dejan todo su talento en el escenario, más de 20 propuestas artísticas en total. Es un evento que congrega talento, producción local, disfrute familiar y nos invita a seguir haciéndolo.

La cita es el próximo fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de enero, de 18.00 a 2 am en el predio de la Sociedad Rural. Las entradas serán un bono contribución super accesibles de $ 3000, menores ingresan gratis. Valido para todo el dia, con derecho a juegos gratis, concursos, sorteos y números musicales. Cabe destacar que Todos los puestos aceptan TODOS los medios de pago, asi q no hay excusas para no asistir a la fiesta del verano.

