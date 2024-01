Marcelo Turchetti: «no entiendo el capricho del Presidente, tendría que discutirse todo como corresponde»

En una reciente declaración, Marcelo Turchetti, Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral, expresó su posición con respecto a la medida cautelar que ha suspendido la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Turchetti se mostró optimista ante la decisión judicial y comentó sobre las posibles repercusiones que podría tener esta medida en el ámbito laboral argentino.

«Es importante que la Justicia se esté haciendo eco de lo que está reclamando la CGT. Ahora el Gobierno seguro lo va a apelar, pero es algo que se veía venir. La posición de la Corte Suprema va a ser la misma. Hay muchas de estas cosas que van a salir en contra del Gobierno. Esto puede ser un precedente, para que cuando la Corte Suprema lo trate, pueda caer todo el DNU», señaló Turchetti en diálogo con Voces y Apuntes.

El líder sindical también criticó la postura del Presidente y abogó por un enfoque más consensuado en la discusión de las reformas laborales. «No entiendo el capricho del Presidente, con esos aprietes a los Gobernadores, tendría que discutirse todo como corresponde, y aprovechando que nadie tiene la mayoría, es importante que haya un consenso para el beneficio de los argentinos».

Al referirse al contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia que incluye la reforma laboral, Turchetti afirmó: «El DNU lo he leído completo, sobre todo la parte de la reforma laboral. Tenemos trabajadores del petróleo que no están afiliados a ningún sindicato y algunas cosas que no nos preocupan mucho porque nosotros las cumplimos, si nos puede llegar a tocar un poco con el tema de las futuras indemnizaciones».

El Secretario General hizo hincapié en la necesidad de realizar cambios en la legislación laboral, pero destacó la importancia de hacerlo de manera consensuada y pragmática. «Cada uno defiende sus intereses. Si entiendo que hay que hacer algunos cambios en la legislación laboral, que hay que modificar muchas cosas que nos llevan a problemas como que no haya puestos de trabajo genuinos, para que haya reglas claras para los trabajadores».

Además, Turchetti señaló la burocracia estatal como un obstáculo en los ingresos laborales. «En muchos casos, se hace una industria con los abogados, de entrar en un puesto laboral, salir, y hacer juicio. Hay que ser más prácticos en los ingresos. Hay ingresos que se demoran hasta un mes y medio por toda la burocracia que la hace el Estado, cuando la necesidad en los puestos de trabajo está».

Estas declaraciones proporcionan un vistazo a la perspectiva del sindicato respecto a la actual situación laboral y la importancia de abordar los cambios legislativos de manera equitativa y beneficiosa para todos los sectores.

