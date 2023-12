La fuerte caída en las ventas navideñas se sintió en Caleta Olivia

En medio de la preocupación por la situación económica en Argentina, Rolando «Flaco» Piva, comerciante y dueño del reconocido mercado «Roma» en Caleta Olivia, expresó su inquietud sobre el impacto negativo que la inflación ha tenido en el comercio local. Con más de 30 años de experiencia en la actividad, Piva compartió sus impresiones tras el impacto de las ventas en Navidad.

«El poder adquisitivo de la gente no es el mismo y eso impacta negativamente en el comercio local. Desde hace dos años, venimos en una inflación permanente y sostenida, y esta devaluación final es la frutilla del postre», declaró Piva en Voces y Apuntes. El comerciante destacó que los precios de productos básicos han experimentado un aumento significativo, afectando directamente a los consumidores.

Piva explicó cómo la subida de precios ha afectado específicamente a su negocio: «El año pasado estábamos vendiendo un cordero a $1.500 el kilo, y este año, redondeando, llegó a $6.000». Además, señaló que los sueldos de los estatales han sufrido más, ya que no se han incrementado en igual medida que la inflación. En contraste, otros sectores como empleados de comercio, camioneros y petroleros han logrado acompañar la inflación con mejoras salariales.

El comerciante expresó su preocupación por las consecuencias en las ventas durante las festividades: «Todavía faltan las fiestas de fin de año, pero con los números actuales estamos entre un 30% y 35% de caída en las ventas, en kilos, para el rubro de carne y verdulería». Además, hizo hincapié en la incertidumbre general que afecta a la población, mencionando que esto ha repercutido en la ausencia del espíritu navideño.

«Hay mucha incertidumbre y desazón general en la gente, eso afectó a que el espíritu navideño no se sintió. Este año compré menos, previendo la situación, y así y todo me sobró. Es algo que nos va a costar un tiempo importante adaptarnos», afirmó Piva. A pesar de los desafíos, instó a no bajar los brazos y destacó que «en Caleta se puede vivir mucho mejor».

Con cuatro grandes inflaciones a lo largo de su experiencia, Piva concluyó lamentando la recurrencia de estas situaciones: «No hay que bajar los brazos, se puede vivir mucho mejor, pero es una lástima que volvemos a caer». La comunidad local enfrenta un panorama desafiante mientras los comerciantes buscan adaptarse a las dificultades económicas que atraviesa el país y la región.

Escuchá la entrevista completa:

