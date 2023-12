Prueba de fuego al protocolo «antipiquetes»: el recorrido de la marcha

Se espera que se movilicen 50.000 personas, según afirmó Eduardo Belliboni y habrán grupos interdisciplinarios conformados por abogados, diputados y dirigentes de derechos humanos y políticos.

Unidad Piquetera marchará junto a organizaciones multisectoriales se movilizarán esta tarde en conmemoración a los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001 y en contra de las políticas económicas y sociales anunciadas por el gobierno de Javier Milei.

Esta será la primera prueba de fuego de la nueva administración y del protocolo «antipiquete» que presentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el pasado jueves para impedir que los manifestantes interrumpan la libre circulación en calles, rutas, puentes y accesos. También, la política de «shock», que presentó la ministra de Capital Humano Sandra Petovello sobre la imposibilidad de cobrar los programas sociales para quienes corten las calles.

¿Por dónde pasará la marcha?

La movilización comenzará a las 16 horas. Originalmente, las columnas iban a concentrarse en los alrededores del Congreso. Pero después lo modificaron y será desde dos puntos: Diagonal Sur y Belgrano la cabecera principal, y la otra desde Florida y Diagonal Norte.

El cambio, explicaron desde Polo Obrero, es «con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su Ministra -de Seguridad- Patricia Bullrich». «Luego marcharemos a Plaza de Mayo para realizar el acto acordado entre decenas de organizaciones populares, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos», completaron el comunicado.

El líder del Polo Obrero y organizador de la protesta, Eduardo Belliboni, advirtió que serán más de 50.000 personas las que aspira frente a Casa de Gobierno, no podrán marchar sobre la vereda, como planteó la funcionaria.

Las principales estaciones de ferrocarriles como Sarmiento, Roca y Mitre, en sus tres ramales, tendrá grupos interdisciplinarios conformados por abogados, diputados y dirigentes de derechos humanos y políticos para que las personas que viajan hacia la marcha e intenten ser bajadas de las formaciones por las fuerzas de seguridad puedan cumplir su cometido.

Por su parte, Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, e Ignacio Levy anunciaron la creación de una “comisión veedora de derechos humanos conformada por abogados y comunicadores para salvaguardar a los manifestantes de cara a la movilización de esta tarde”.

Protocolo de seguridad del GCBA

La oficina de prensa del Ministerio publicó un comunicado, que también fue compartido a través de la red social X (ex Twitter), donde se establece que la prioridad de las fuerzas de CABA es cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden de la convivencia social.

Disposiciones

* No se podrá interrumpir el tránsito vehicular

* No se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria

* No está permitido el uso de palos o elementos contundentes

* No podrá haber niños en las marchas.

Para que nadie infrinja la normativa vigente y para que no se cometan contravenciones, se actuará con todas las herramientas constitucionales y se documentarán las acciones que tengan lugar para frenarlas y/o denunciarlas de ser necesario, cierra el comunicado.

