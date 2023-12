Rio Gallegos: Profunda preocupación en el gabinete municipal por las medidas de ajuste del Gobierno Nacional

El jefe de gabinete del Municipio, Diego Robles, encabezó hoy una reunión de secretarios y secretarias en la que se analizaron los anuncios del Gobierno Nacional y la complicada situación económica que se viene, teniendo en cuenta el fuerte ajuste que el presidente Milei pretende llevar a cabo.

De este encuentro participaron la totalidad de los integrantes del Gabinete de Pablo Grasso, quienes intercambiaron opiniones e ideas para reducir el impacto de las medidas de ajuste en la sociedad riogalleguense.

Diego Robles afirmó que si bien estas reuniones son habituales, porque forman parte del quehacer diario del gabinete, en esta oportunidad lo que se buscó fue analizar los anuncios del ministro de Economía de la Nación Luis Caputo y “las consecuencias que inexorablemente van a caer sobre todos los habitantes del país, de la provincia y de la ciudad”.

“No queremos ser pesimistas, pero vemos un escenario de mucha conflictividad desde lo social y de muchas necesidades que van a tener los habitantes de la ciudad”, dijo Robles y por ello es que el Municipio se prepara para afrontar y, en la medida de lo posible reducir, el daño que pueden causar las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, al que la mayoría de la sociedad eligió en las presidenciales.

El funcionario dijo que “vamos a reforzar aquellas áreas que van a tener muchísima demanda, vamos a racionalizar los recursos, y tener una planificación inteligente”, porque “los recursos van a ser escasos y obviamente tienen que estar destinados a la atención y a la contención de los sectores más necesitados, que son los que más sufren la crisis que vamos a tener”, causada por la espiral inflacionaria y por otras medidas que ya empezó a implementar el gobierno nacional.

Emergencia

Robles luego hizo referencia a la posible declaración de una emergencia provincial que impulsa el gobernador Claudio Vidal, y dijo que a nivel local se tomará una medida similar: “veremos qué implica la emergencia que va a hacer el gobierno provincial para ver qué tanto se puede adherir el municipio o en base a lo que nosotros ya tenemos hecho, ver cómo podemos adaptar algunas cuestiones, dónde podemos tener criterios comunes y trabajar mancomunadamente”, dijo el Jefe de Gabinete y amplió afirmando que “hay otras cuestiones que tienen que ver con una planificación de que los recursos que vamos a tener, que van a ser insuficientes y escasos quizás para contener todo lo que puede llegar a demandar la situación”.

Al respecto, anunció que se reforzarán las áreas de Salud, Desarrollo Social y Niñez, además que se buscará finalizar obras fundamentales para la ciudad que se están haciendo con fondos nacionales o provinciales.

“La inflación va a tener una tendencia muy creciente estos meses y va a poner en riesgo el funcionamiento del Municipio”, dijo Robles teniendo en cuenta además que “en un escenario desde lo nacional con recesión económica, quizá la recaudación va a tener una merma y no va a ser la que proyectamos hace unos meses atrás cuando hicimos la programación para el año que viene. A esa baja de recursos vamos a tener que adicionarle el mayor gasto que va a tener que tener el municipio para lograr la contención social de la comunidad”.

No es una isla

“La situación es compleja, como la de todos porque el municipio no es una isla”, dijo Robles en referencia a que las medidas nacionales afectan directamente a la sociedad en su conjunto y auguró que “van a ser meses muy duros”. En este sentido, analizó que “el Gobierno Nacional llegó diciéndole a la sociedad que iba a haber ajuste y la sociedad lo respaldó masivamente en las urnas. Quizá muchos no entendieron que un ajuste le llega a todos y que no pasa por el costado. Cuando suceden estas políticas, que ya las hemos vivido en la Argentina, cuando hay un ajuste que es totalmente ortodoxo y encarado con una visión puramente fiscal, y se descuidan otras cuestiones, son recetas que nunca han terminado bien”, dijo.

“Pero la gente respaldó masivamente esto, hay que decirlo, y ahora tendremos que convivir con las consecuencias que nadie puede saber ni decir a ciencia cierta cuáles van a ser. Sí que vamos a tener unos meses que van a ser durísimos en lo inmediato. Entonces nosotros tenemos que tratar de tomar todas las precauciones que podamos para que aquellos que más sufren estas políticas de ajuste puedan pasar este tiempo lo mejor posible”, analizó finalmente.

