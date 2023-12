Jugadores emergentes de Crafter Pool brillan en Competencias Nacionales

En una destacada actuación en el ámbito del billar juvenil, varios estudiantes de la Escuela Crafter Pool, Dylan Castillo, Agustín Esteban y José Antillanca, participaron durante el año de torneos Nacional Juvenil y el Torneo Patagónico.

Dylan Castillo, portavoz del grupo, compartió la emoción que han vivido a lo largo del año: «Hemos estado muy activos con la competencia. En la escuela somos entre 15 y 20 chicos de la sala Crafter Pool.»

José Antillanca, quien comenzó a jugar hace aproximadamente dos años, expresó su sorpresa por la oportunidad que le brindó Crafter Pool: «Uno por ahí juega con los amigos cuando sale, pero en mi caso me agarró curiosidad de practicarlo constantemente. No me imaginaba poder participar en torneos. En el Torneo Nacional de Bola 9 que se jugó en Comodoro, salí en el cuarto puesto en la categoría tercera, que es la inicial.»

La historia de Agustín Esteban destaca el crecimiento personal y deportivo: «Fue una experiencia muy buena en la juvenil. Fuimos para participar, pero fue algo maravilloso. Podemos llegar a ganar o a perder, pero lo más importante es que nosotros ganamos en experiencia. Por suerte, pude salir campeón de Juvenil de Bola 8 y estoy muy contento. Hace un año y medio que llevo entrenando. Es un logro que incentiva a seguir jugando y con ganas de seguir para adelante. En marzo hay un torneo argentino donde vamos a ir a participar ya más preparado.»

Estas declaraciones reflejan el esfuerzo y dedicación de estos jóvenes talentos, quienes, respaldados por la comunidad de Crafter Pool, han logrado destacarse en el competitivo mundo del billar.

Escuchá la entrevista completa:

