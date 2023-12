Acuña Kunz: «la transformación de nuestro sistema de salud se pone en marcha»

El Gobernador Claudio Vidal designó al Dr. Juan Acuña Kunz como el nuevo coordinador de hospitales de la provincia de Santa Cruz. Con un aura de entusiasmo, el Dr. Acuña Kunz expresó su satisfacción y las expectativas que tiene para este nuevo desafío.

«Estoy contento, el Gobernador me ha recibido con mucho cariño y afecto, dándome la derecha para que trabajemos fuertemente en todos los hospitales de la provincia para empezar un nuevo ciclo que va a transformar la salud», afirmó el Dr. Acuña Kunz, resaltando la confianza depositada en él para liderar este importante cambio.

Consciente de las dificultades que se avecinan, el nuevo coordinador no eludió la cruda realidad financiera que enfrenta el sistema de salud local. «Va a ser una tarea muy difícil, porque no tenemos prácticamente nada. Nos dejaron las cuentas vaciadas, tanto en los Ministerios como en los Hospitales no hay plata», admitió de manera franca.

A pesar de los desafíos financieros, el Dr. Acuña Kunz se mostró optimista y comprometido con la tarea que le espera: «No es imposible, y estamos aquí para ponerle el pecho como lo hemos hecho siempre y sacar adelante la salud. La transparencia va a ser el eje de trabajo de nuestra gestión».

Destacando la importancia de descentralizar los recursos y practicar un verdadero federalismo, el Dr. Acuña Kunz subrayó: «Esto es el inicio de la verdadera descentralización para practicar el verdadero federalismo que tanto se ha hablado, y el Gobernador entiende que Río Gallegos no es el ombligo del mundo».

Con estas palabras, el Dr. Juan Acuña Kunz se ha puesto al frente de una tarea desafiante, pero con la convicción de marcar un cambio significativo en el sistema de salud provincial.

