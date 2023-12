Claudio Vidal juró como gobernador de Santa Cruz: “Hoy empezamos a escribir una nueva historia”

En el Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, ubicado en el barrio San Benito de Río Gallegos, Claudio Vidal asumió como gobernador de la provincia. Seguí el acto minuto a minuto.

Este domingo 10 de diciembre, Claudio Vidal prestó juramento como el nuevo gobernador de Santa Cruz. El acto de asunción es en el Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, ubicado en el barrio San Benito de Río Gallegos.

Antes de iniciar su discurso, el flamante gobernador pidió a sus padres e hijos que suban al escenario.

“Querido pueblo de Santa Cruz, hoy rompemos una vieja tradición en la manera en que asume un nuevo gobierne porque entendemos que siempre es con el pueblo. mi nombre es Claudio Orlando Vidal. Vengo de un a familia sencilla y humilde de una infancia, repleta de adversidades y contratiempos de situaciones que forjaron mi carácter y me enseñan el valor del trabajo y el esfuerzo, todo lo que viví me convirtió en el hombre que hoy asume esta enorme responsabilidad de ser gobernador de la provincia”, comenzó diciendo.

“Todo lo que soy y es mi familia, no hubiera sido posible sin el ejemplo de lucha de sacrificio, de esfuerzo, de coraje y de fuerte convicciones de mi madre. Ella nos enseñó que no hay que rendirse, que hay que levantarse y seguir que hay que ser honrado y solidario. ella me mostro que no existen imposibles, en esta vida si uno trabaja y se esfuerza, si uno piensa más en los otros que en uno mismos”, añadió.

Más allá de la condiciones económicas y sociales siempre se puede salir adelante”, aseguró.

Luego indicó que “hoy empezamos a escribir una nueva historia los santacruceños que no nos rendimos, los que no nos arrodillamos ante el poder ni la adversidad, los que defendemos nuestra tierra… los que buscamos un futuro mejor para nuestros hijos, los que elegimos dejar de tener miedo y volver a tener esperanza. los que queremos volver a crecer y que después de mucho tiempo volvimos a creer”.

“No tengo nada que ocultar, es hora de hablar con la verdad. Venimos de un ciclo político de más de 30 años que puso presidentes, vicepresidentes y gobernadores durante más de 32 años y ¿cuál es el resultado?, seguimos sin poder tener más de 80 días de clases, seguimos dependiendo del empleo publico y de la plata que nos manda nación. tenemos miles de santacruceños bajo la línea de pobreza

Luego Vidal destacó que “tenemos los recursos, pero un 43% de pobres y regiones de la provincia que han sido completamente olvidadas, con un déficit fiscal anual en Servicios Públicos de más de 21.600 millones, en la Caja de Previsión de 48 mil millones y deudas en Distraigas y en la Caja de Servicios Sociales”.

“Si tuviéramos que dar un aumento hoy a los trabajadores estatales no hay fondos” y apuntó que “la situación actual es insostenible. Somos el resultado de demasiados fracasos y de una corrupción desmedida”.

En este sentido, criticó al gobierno saliente a quienes acusó de dejar “la provincia esta devastada” y se diferenció: “Quiero que sepan yo no sigo esas reglas, me sume a las políticas para cambiarlas”.

“Me toca encabezar una nueva etapa, un momento único en más de 32 años: es el momento de probar que, si se administra bien, la plata alcanza. Es el momento de probar que no todos somos iguales y no todo es lo mismo”.

En segundo lugar, que hay que promover la cultura del trabajo. “Reducir el peso muerto, no significa echar a nadie, sino que todos deben trabajar. El Estado debe reconocer pagar sueldos dignos a los empleados estatales así como capacitar , pero que al mismo tempo hay que reforzar el trabajo privado”.

Y sobre el tercer eje, apuntó que “hay que aprovechar nuestra ventajas en los sectores mas competitivos y atraer más inversiones para generar más empleo productivo”.

Al respecto, destacó el papel decisivo de los sectores de servicio y Turismo y aseguró que no generarán más impuestos a la producción para evitar ahogar a los que generan trabajo en Santa Cruz. “Es hora de fortalecer las pequeñas y medinas empresas con mayor tecnologías para que sean más competitivas en nuevos mercados”.

Asimismo, Vidal destacó que hay que unir distintas zonas en santa cruz para aprovechar mejor los recursos, la capacidad y el talento de cada zona de la provincia; pensando en un desarrollo regional que integre el norte con el sur y que canalice los recursos para mejorar la infraestructura vial y energética: “Es hora de poner en marcha la zona franca industrial y comercial, crear parques industriales con acceso al gas y la energía libre de impuestos provinciales.

En este sentido, apuntó que hay que “superar el centralismo político y soberbio de la capital provincial, devolver el protagonismos a los gobiernos locales. Es hora de hacer un nuevo federalismo en Santa Cruz… Estoy decidido a trabajar para que cada santacruceño, tenga las mismas condiciones para salir adelante viva en donde viva”.

También señaló que es hora de dar lugar a las mujeres que “luchan y esperan contar con una nueva participación, más plena y equitativa en la sociedad que se viene”.

“Soy santacruceño de alma y corazón, amo mi tierra. Yo no pertenezco a la cultura del privilegio sino del esfuerzo; confió más en los hechos que en las palabras por eso, elijo hacer y honrar esta vida como honro a mi madre, por el futuro de mis hijos asumo hoy el compromiso de una conducción política que le devuelva la confianza a la gente”.

“Nos espera un largo camino, confió en la guía de Dios y en la compañía de cada uno de ustedes para hacer un buen gobierno, con sentido común, compasión y gobierno. Desde hoy, vamos a escribir nuestra propia nueva historia. Sólo me queda mencionar, que renuevo fielmente mi compromiso de trabajo en beneficio de la totalidad del pueblo de Santa Cruz y voy a trabajar incansablemente por ustedes”.

Fuente: La Opinión Austral

