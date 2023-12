Bloque UP Santa Cruz :»No respetaron a la mayoría en la Cámara de Diputados»

Según lo informó el Bloque de Unión por la Patria en un comunicado emitido.

Comunicado:

«Luego de las elecciones, el Bloque Unión por la Patria logró la mayoría dentro de la Cámara de Diputados pero pese a los esfuerzos, no se logró consenso sobre la elección de autoridades de la línea sucesoria y autoridades de la Legislatura.

“Esta es una cámara distinta a las anteriores, el Bloque Mayoritario es Unión por la Patria y evidentemente eso no fue respetado en la elección de las autoridades donde no hubo intención del oficialismo de respetar el voto popular con la correspondiente representación democrática equitativa de acuerdo a los resultados de las elecciones generales”, dijo el Presidente del Bloque Daniel Peralta.

“Entendemos que es el inicio de una etapa complicada, a nivel nacional y que indudablemente van a tener un impacto en nuestra provincia aquellas medidas que ya está anunciando el presidente electo; por lo tanto, esperamos poder lograr el consenso no sólo con el Bloque oficialista sino con el Vicegobernador”, agregó Peralta.»

