Fabián Leguizamón: «Quienes gobernaron hasta aquí no lograron interpretar el fastidio y la angustia ciudadana»

Así lo manifesto el electo vice Gobernador en su discurso tras prestar juramento como lo indica la ley. Leguizamón fue aplaudido en varias ocasiones por el público presente, y con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado. En Primera fila acompañó el acto el Gobernador electo Claudio Vidal, quien mañana 10 de diciembre realizará lo propio en un acto que se espera sea multitudinario. Existe gran expectativa respecto al mensaje que brindara el Gobernador a toda la ciudadanía Santacruceña.

En este acto se tomo juramento a todos los legisladores Provinciales que comienzan su mandato este 10 de diciembre, iniciando de esta manera un nuevo periodo constitucional que culminará el 10 de diciembre de 2027.

Seguidamente compartimos el discurso del nuevo vicegobernador:

“Hoy es un día histórico en coincidencia con la conmemoración de los 40 años de la recuperación de nuestra joven democracia, pero sin duda gozar de ella no consiste en la vigencia de los derechos políticos, sino también en la consagración de los derechos económicos y sociales que incluyen la alimentación, la salud, la educación, seguridad social o el derecho al agua y a la identidad. Sin esos derechos no podemos hablar de garantizar la equidad entre nosotros.

No es novedoso que la sociedad argentina acumula décadas de mala praxis en materia de crecimiento, proceso social y distribución del ingreso. No alcanzaron los discursos, las promesas irrealizables. Quienes gobernaron hasta aquí no lograron interpretar el fastidio y la angustia ciudadana, y esto quedó demostrado en las últimas elecciones. El pueblo se manifestó buscando referenciarse en aquellos que planteaban la recuperación de valores, principios que parecen haber sido echados durante 30 décadas en nuestra provincia. En este contexto, es un hecho histórico que el pueblo haya decidido recorrer otro camino y que sea la primera vez que comienza con un gobernador de otro sector político en el que la educación pública y de calidad, la salud pública, la seguridad y el desarrollo junto al control de nuestros recursos humanos y naturales serán la premisa prioritaria inamovible de este nuevo gobierno.

Hemos podido entender a la sociedad que, desencantada, demandaba una oposición importante que desde una visión superadora genere un programa de coincidencia con puntos en común; donde la meta sea una provincia más justa y soberana, y salir del futuro incierto del que transitamos varios años; donde la corrupción puede y debe demolerse; donde se sanciona al que abusa de su poder de cualquier modo y que la brecha de funcionarios más enriquecidos y empleados más pobres deje de existir.

Sin dudas, no fue fácil, pero aquí estamos y el actual gobernador fue una pieza fundamental para iniciar este camino donde el diálogo y el consenso fueron lo más importante en un espacio que entiende que la honestidad, la decencia y respeto a las instituciones son parte indispensable para este encuentro.

Quiero que todos los santacruceños sepan que trabajamos incansablemente para generar las herramientas y garantizar las soluciones, que no será sencillo, pero el motor es la esperanza que nos manifiestan en cada pueblo o barrio que recorrimos.

Sabemos que tenemos que ser claros al momento de informar cómo recibimos la administración del organismo, tenemos la obligación moral y legal de denunciar penalmente a todos los funcionarios que se robaron nuestro dinero, estos mismos funcionarios que dejaron sin educación a nuestros hijos, esos mismos que destruyeron nuestra obra social y que, obscenos en plena pandemia, se alistaban en vacunatorios vip mientras uno lloraba a sus muertos, los mismos que jugaron con las viviendas abandonadas, sin dejar de mencionar la avergonzada entrega a nuestra gente de viviendas inhabitables. Ellos son los que, producto de deficiencia, generaron en materia de seguridad falta de efectivos en la calle, estos mismos responsables que aumentaron el gasto de la política ingresando personal y cargos políticos ante la entrega de sus mandatos. Son muchas las irregularidades y sabíamos que este iba a ser el escenario, pero a partir de hoy debemos mirar hacia adelante porque somos conscientes de que tenemos una enorme responsabilidad y debemos construir el futuro. Lo hago con la misma fuerza que lo hice cuando era muy joven, con un presente pleno de oportunidades y un horizonte provisorio.

En los tiempos de crisis, los desafíos nos exigen buscar soluciones y adaptarnos y plantear estrategias. Es imperativo abordar estas cuestiones de manera integral, promoviendo la participación ciudadana; sólo así podremos reconstruir y sentar las bases más justas.

Nunca más en Santa Cruz una justicia amordazada o cómplices, con funcionarios que se hacen ricos de la noche a la mañana, nunca más en Santa Cruz el despilfarro de nuestros recursos, el ocultamiento de la información pública, un gobierno que nos robe, porque Santa Cruz puede y hoy iniciamos el camino”.

