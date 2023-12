Rio Gallegos: El intendente Pablo Grasso encabezó entrega de certificados y diplomas a agentes municipales

En el Auditorio “Enfermeras de Malvinas” del Campus Universitario de la UNPA-UARG, se realizó este lunes el acto de entrega de certificados y diplomas a los agentes municipalesque finalizaron sus estudios primarios, como también a los nuevos empleados que ingresaron al Municipio (por estatuto) tras el fallecimiento del padre o la madre y a aquellos que realizaron distintos cursos y capacitaciones.

El acto estuvo encabezado por el intendente Pablo Grasso, y en la oportunidad estuvieron presentes el secretario de Gobierno, AlanBjerring; el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú; la jefa del departamento Capacitación y Educación, Danai Fernández. Además, participaron el jefe de ANSES, Ignacio Baetti; la vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal; representantes de la comisión directiva del SOEM; concejales y secretarios.

En este marco, en primera instancia se hizo entrega de los diplomas a los municipales y familiares que han concluido sus estudios primarios correspondiente al ciclo 2022-2023 y que fue dictado por la docente Rosana Lucía Ciares, quien fue la maestra de enseñanza primaria que acompañó a los alumnos y a quien se la reconoció por “su dedicación, compromiso, responsabilidad y vocación con la que realiza su tarea docente”.

Cabe señalar que esto se dio a partir del convenio de “Terminalidad Educativa” entre la Municipalidad y el Consejo Provincial de Educación, a través de la EDJA N°8.

En la oportunidad, Bjerring destacó que “siempre es grato encontrarse en este tipo de eventos, donde venimos a certificar la culminación de una etapa. Quiero primeramente agradecer el trabajo de Danai, felicitar y agradecer a todos los empleados municipales que han asumido este compromiso.

Fundamentalmente porque desde el área de Capacitación dependiente de la Secretaría de Gobierno, cuando se proponen los espacios de terminalidad tiene que ver con el desarrollo individual y personal de cada uno de los empleados con el objetivo de tener fundamentalmente un mejor desempeño para que los contribuyentes tengan un mejor servicio”, resaltó.

Entre tanto, el intendente Pablo Grasso resaltó el programa de terminalidad educativa que “abrazó” el Municipio, y recordó que hasta hace unos pocos años el empleado era apuntado con el dedo “porque no hacía nada” cuando, en realidad,“las estructuras políticas son las que tienen que ponerse al frente, con errores y aciertos, pero pensando en coordinar con otras áreas programas como estos.

Ahora queremos avanzar con la terminalidad secundaria. Y, por otro lado, quién diría que el Municipio de Río Gallegos, que es donde ustedes trabajan y construyen todos los días, donde todos tratamos de poner lo mejor, iba a comenzar con el Profesorado de Educación Física, abrazándose de esta manera a una formación universitaria.

Y esto viene a colación de que no solamente levantamos la basura, no solamente te limpiamos la calle, no solamente te atendemos con mejor calidad en cada uno de los lugares, sino también nos preparamos, nos capacitamos, nos formamos y somos parte de una estructura donde cuando hablamos de ponernos la camiseta, nos ponemos la camiseta de nuestra ciudad”, enfatizó.

“Los felicito y les agradezcoque se preparen, que se capaciten, que miren para adelante, que formen parte de esto y decirles que lo único que no se puede lograr es lo que no se pelea, así que ojalá podamos seguir trabajando juntos y seguramente que cometeremos errores, pero también tendremos aciertos como este.

Cada uno de ustedes fue parte de la construcción de esta ciudad que tanto nos ha costado (mejorar) y que pueden venir muchos a criticar, pero saquemos lo más importante de todo esto que es nuestro personal, nuestro valor humano para poder pensar qué es lo que queremos hacer, y lo más importante, que lo queremos hacer juntos”, cerró.

