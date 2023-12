Tras los rumores, Bullrich llegó al Gabinete de Milei: ¿Rompe con el PRO?

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio terminó de dar el volantazo y ya forma parte del equipo que asumirá junto a Javier Milei el próximo 10 de diciembre.

Desde que surgió el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei, los rumores de que la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio iba a volver a ocupar el Ministerio de Seguridad fueron en aumento. Ahora es una realidad: la actual titular del PRO será parte del equipo que asumirá junto al líder libertario el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, esto nunca cayó bien dentro de la fuerza que fundó Mauricio Macri. De hecho, el propio ex Presidente habría hecho alusión a que Bullrich está haciendo su «propio juego».

Otro integrante del PRO que no vio con buenos ojos esta movida fue Rogelio Frigerio, mandatario electo por Entre Ríos, quien sostuvo: «Si (Bullrich) es funcionaria de Milei no puede seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”.

En ese sentido, ¿Patricia Bullrich le cerrará la puerta al PRO? La ex Ministra de Seguridad macrista ya anunció en sus redes sociales que no buscará renovar su mandato en el partido.

Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2023

Incluso, ayer por la noche, durante el programa que conduce Viviana Canosa, la ahora futura funcionaria le mandó un mensaje en el que le decía: «Yo no me someto a Mauricio Macri».

Es evidente que desde el 22 de octubre, cuando Bullrich quedó fuera de la competencia electoral, Juntos por el Cambio terminó de quebrarse. Esto se profundizó más aún cuando la titular del PRO decidió aliarse al candidato libertario.

De esa manera, ¿qué consecuencias traerá dentro del PRO el nombramiento de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad? Ya es sabido que dentro de Juntos por el Cambio la alianza con Milei no cayó para nada bien, sobre todo en los radicales, quienes desde un primer momento se negaron a ser parte de ese acuerdo.

No obstante, desde el PRO varios diputados se acercan al economista libertario liberal. Este es el caso de Cristian Ritondo, quien dijo que asegurarán gobernabilidad a Milei e incluso su nombre se baraja como titular de la Cámara de Diputados.

Algo similar sucedería con Luis Petri, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, quien comenzó a sonar para Defensa, aunque por el momento son únicamente rumores.

Comentarios

comentar