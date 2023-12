Lo confirmó esta mañana la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado en redes sociales.

En medio de las tensiones con Mauricio Macri, se confirmó que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio ya había ocupado este puesto entre 2017 y 2019.

Lo confirmó esta mañana la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado en redes sociales.

La titular del PRO agradeció al presidente electo a través de sus redes sociales, donde aseguró: «Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca».

«El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios», agregó Bullrich, que le ganó la pulseada a Victoria Villarruel en Seguridad.

Mas allá de que la vicepresidenta no puede ejercer ese cargo, en más de una oportunidad había señalado que estaba armando un equipo para esta cartera. Sin embargo, en las últimas semanas quedó al margen de la discusión. Ayer se volvió a reflotar la idea de que alguien de su confianza podía ir al Ministerio de Seguridad, cuando trascendió que Bullrich podía ir a Trabajo o la embajada de Israel.

«Argentina necesita orden (…) El que las hace, las paga», cerró la ex candidata presidencial, con un mensaje similar al que mantuvo durante su campaña sobre la mano dura.

Actualmente la ministra de Seguridad designada mantiene un fuerte enfrentamiento con su líder político Mauricio Macri por las rispideces que quedaron tras la campaña presidencial, donde el ex presidente apoyaba a Bullrich, pero coqueteaba con la posibilidad de que Milei se convierta en presidente (algo que finalmente pasó).

El acercamiento entre Bullrich y Milei provocó el enojo de Macri, que tenía otra estrategia de negociación con La Libertad Avanza. La discusión llegó a tal punto de tensión que la futura ministra habilitó a la periodista Viviana Canosa a leer al aire un mensaje de WhatsApp que le había enviado pero que en realidad tenía como destinatario a su ex jefe: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

La vuelta de Bullrich al ministerio de Seguridad: experiencia entre 2015 y 2019

En 2015, cuando Macri llegó a la presidencia, designó a Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación. En ese período, la ex candidata presidencial anunció que el foco estaría puesto en una Policía “presente”, cerca de los ciudadanos, y la lucha contra el narcotráfico.

Como mano derecha designó al abogado Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay.

Una de las primeras medidas fue la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que su sumaría a las 23 policías provinciales, con la Ley 5688/16 del Sistema Integral de Seguridad Pública, sancionada el 17 de noviembre de 2016.

Algunos de los casos más polémicos que sucedieron durante su mandato fueron: las represiones durante la reforma previsional de 2017, el caso Chocobar (2017), la muerte de Santiago Maldonado (2021), la muerte de Rafael Nahuel (2019), entre otros.

