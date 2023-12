Centurión dio positivo de cocaína en un control policial e intentó escapar

El futbolista fue interceptado por el control en Villa Soldati mientras estaba abordo de su auto, que fue incautado.

El futbolista Ricardo Centurión fue detenido el jueves por la noche en un control policial en Villa Soldati mientras conducía su auto. Allí lo sometieron a un a un narcotest, al que dio positivo en cocaína y al conocerse el resultado, intentó escapar, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando Personal de Despliegue Intervenciones Rápidas de la Policía porteña recorría las inmediaciones del Complejo Habitacional Villa Soldati y frenaron la marcha de dos vehículos, un Peugeot 208 y el Mercedes Benz, este último lo conducía Centurión.

En el transcurso de tiempo que los efectivos intentaban identificar a los ocupantes del Peugeot, Centurión huyó del lugar y fue perseguido e interceptado en la calle Rabanal al 6200. El futbolista, según confirmaron fuentes del caso, no tenía los documentos del vehículo.

Dentro de su auto, se le encontró un cigarro de marihuana armado, una flor de esa misma droga y un blister de comprimidos de clonazepam de dos miligramos que contenía dos pastillas.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur del MPF porteño, aunque el futbolista no fue detenido. En cambio, se le notificó de su causa y se le incautó el vehículo.

Antecedentes

El ex delantero de Boca tiene una larga historia de polémicas. El 16 de abril jugó el último de sus diez partidos con la camiseta de Barracas Central. Sergio Rondina, entrenador del equipo, afirmó dos meses después: “Lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta».

Antes de llegar a Barracas, el jugador había afirmado: “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”.

