Un épico viaje al fin del mundo: fans de La Renga de Caleta Olivia dejaron su huella en Ushuaia

En un viaje cargado de emociones y pasión por el rock, un grupo de fanáticos de La Renga protagonizó una travesía inolvidable desde Caleta Olivia hasta Ushuaia para presenciar el recital de la icónica banda de rock argentino. Federico Palma, coordinador del viaje, compartió con ‘La Mañana en Patagonia’ los detalles de esta experiencia única.

«Fue algo hermoso, algo que va a quedar grabado en los corazones de todos los que fuimos», expresó Palma, visiblemente emocionado por la travesía que organizó desde Caleta Olivia. El coordinador destacó la diversidad de origen de los asistentes, señalando que llevaron «mucha gente de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado y San Julián. En el mismo micro se sumó gente de otras localidades».

A pesar de los desafíos logísticos, Palma subrayó que la experiencia fue muy positiva: «Fue una experiencia muy linda, más allá del largo viaje y las demoras en las aduanas y el cruce en barcaza. Llegar nos costó, pero valió la pena cada segundo».

El grupo llegó a Ushuaia el mismo sábado del show, permitiendo a los asistentes disfrutar de la ciudad en un día con condiciones climáticas favorables. «Una vez que terminó el recital, nos juntamos y automáticamente pegamos la vuelta porque muchos de los chicos trabajan y ya habían pedido los días», comentó Palma sobre la logística post-concierto.

Desde el comienzo hasta el final del espectáculo, la energía en el público era palpable. «Desde la primera canción hasta la última, la gente no paraba de saltar», afirmó Palma, describiendo la atmósfera eléctrica que se vivió en show de La Renga. Además, el coordinador no pudo evitar destacar la sorprendente combinación entre la música y el impresionante paisaje natural de Ushuaia: «Una de las cosas que me impresionó era el paisaje, uno no sabía si mirar el escenario o los paisajes con todas las montañas nevadas y la luna saliendo. Fue inexplicable y algo hermoso».

Este viaje épico no solo fue un encuentro musical, sino también una conexión especial con la naturaleza y la camaradería entre los fanáticos que compartieron esta experiencia única.

Escuchá la entrevista completa:

Comentarios

comentar