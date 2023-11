La Colecta “NaviDar” liderada por la familia Sotomayor comienza su octava edición en un esfuerzo conjunto para alegrar la Navidad de los niños

En el marco de la llegada de la temporada navideña, Lucas Sotomayor anunció la iniciativa de la segunda colecta de juguetes «NaviDar», con el objetivo de llevar alegría a los niños menos favorecidos. Con un entusiasmo palpable, Sotomayor compartió detalles sobre el proyecto y la creciente participación de la comunidad.

«Este año venimos con todo, entusiasmados todos los chicos, muchos que se sumaron en este año tan complicado», expresó Sotomayor. «El año pasado la propuesta tuvo mucha repercusión y juntamos más de 1.800 juguetes y entregamos más de 1.300 que fueron los que pudimos poner en condiciones a tiempo. Se hace siempre un trabajo previo, de lavado, desinfección y reacondicionamiento de los juguetes que recolectamos para que los niños puedan seguir jugando en condiciones. Tenemos mucha gente amiga que se ha sumado y con muchas expectativas de seguir creciendo».

La colecta no se limita únicamente a juguetes. Paula, colaboradora destacada del proyecto, destacó que también se recibirán alimentos no perecederos para apoyar a los comedores locales. «Se puede colaborar en los centros de recepción y también vamos a juntar alimentos no perecederos para colaborar mucho más con los comedores», afirmó Paula. Además, enumeró los lugares donde se podrán realizar donaciones, incluyendo Veterinaria Maipú, el Gimnasio TAP, el Nuevo Roma, At Home, la Escuela de Biología Marina y la Pizzería Imperio.

Para facilitar la participación, se ha creado una página web interactiva que presenta todos los centros de recepción y sus ubicaciones. Paula explicó: «En la página web, vamos a publicar el calendario de actividades e invitar a la gente a que se sume. Este año nos acompañan los Centros de Estudiantes de los Colegios San José Obrero y Biología Marina para incentivar mucho más a los jóvenes que nos ayudan un montón».

Mía, amiga de la familia, se sumó a la conversación para compartir su experiencia: «Soy amiga de la familia, siempre ayudé con las campañas desde chiquita y el año pasado cuando tomaron la iniciativa de organizar esto me sumé a acompañar con Paula. Este año estamos buscando un lugar de acopio para poder hacer la recopilación final y poner los juguetes en condiciones».

Con la participación activa de la comunidad y el respaldo de los Centros de Estudiantes, la colecta «NaviDar» promete ser un éxito aún mayor que el año pasado, llevando alegría a los niños y contribuyendo al bienestar de las familias menos privilegiadas durante la temporada navideña.

Escuchá la entrevista completa:

