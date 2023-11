El Partido Libertario de Javier Milei, va por su conformación en Santa Cruz

Después del categórico triunfo y los festejos, Javier Muñoz el joven líder libertario, expreso: empieza una gran etapa, será difícil pero es un nuevo comienzo para poner a la Argentina en el Mundo. Sé que vamos a salir adelante con nuestro nuevo Presidente, vamos por un país donde la cultura del esfuerzo sea la base del progreso y el desarrollo.

Consultado: De cómo surgió su militancia abrazando las ideas de la libertad? Muñoz expreso: no me interesaba la política porque la sentía muy sucia, pero vi en Milei alguien que venía a sanear la política, hacer todo lo contrario, que venía a cambiar y limpiar esos métodos del pasado: usar indebidamente los recursos del Estado, el clientelismo, el adoctrinamiento, la militancia rentada a través de los planes sociales para ganar una elección. Continuo: además lo que me convenció de trabajar junto a Milei fue su mensaje claro y firmeza de sus ideas, todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados personas que quieren seguir enquistados en el poder y que te dicen que van a solucionar lo que ellos mismos generaron.

Continuo: También recuerdo que cuando me inicie adhiriendo a las propuestas de Javier Milei era blanco todo el tiempo de fuertes críticas y agresiones, me paso de todo, algunos medios de prensa me trataban de que era un solo loquito suelto, habían muchos que me alentaban desde el anonimato y eran muy pocos los que se querían mostrar por esa misma razón. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar, ganamos en Caleta Olivia, ampliamente en toda Santa Cruz y en casi todo el país. Este partido nace para generar esperanzas en nuestro país; por eso invitamos a más jóvenes y toda la sociedad a hacer realidad este sueño que está tomando forma y que entre todos vamos a concretar : una Argentina próspera dónde nadie más tenga que pensar en emigrar para un mejor futuro y todos los que se fueron por esa razón puedan regresar.

Datos: escrutinio provisorio resultado Global de la Elección Nacional: La Libertad Avanza: Javier Gerardo Milei / Victoria Villarruel 14.476.462 votos (55,69 %) y Unión por la Patria: Sergio Tomas Massa / Agustín Rossi 11.516.142 votos (44,30 %).

En Santa Cruz: La Libertad Avanza: Javier Gerardo Milei / Victoria Villarruel 104.179 votos (58,06 %) y Unión por la Patria: Sergio Tomas Massa / Agustín Rossi 75.244 votos (41,93%).

En Caleta Olivia: La Libertad Avanza: Javier Gerardo Milei / Victoria Villarruel 17.942 votos (55,48%) y Unión por la Patria: Sergio Tomas Massa / Agustín Rossi 14.392 votos (44,51%).

Consultado: Como sigue la agenda política en Santa Cruz de los libertarios, estamos esperando que en estos menos de 20 días Javier Milei pueda armar el mejor gabinete para asumir el 10 de diciembre y luego se trabaje en el armado de un gran equipo en cada una de las provincias.

Continuo: Además seguimos trabajando sin parar en todas las localidades, preparando un lanzamiento de una nueva campaña masiva de afiliación dado que aún nos faltan completar la cantidad fichas para terminar de habilitar nuestro propio espacio político.

Consultado: ¿Dónde y cómo los pueden contactar? Javier Muñoz expreso: en nuestra sede de Los Libertarios en Avenida Fagnano 2145 pleno centro de la ciudad o a través de los contactos 2974273485- 2975092419 y/o a través de nuestra página de Facebook Libertarios Santa Cruz.

Por último, consultado que mensaje quedo después de las elecciones? El joven libertario Muñoz expreso: creo que los electores dijeron muchas cosas, principalmente demostraron que cuando el miedo se instala es más fácil vencerlo sabiendo que hay intereses económicos de unos pocos que se ocultan detrás de la frase perder derechos o la democracia está en peligro. Quiero terminar agradeciendo eternamente a cada uno de los argentinos que eligieron creer y que no se mostraron indiferentes y neutrales ante toda la desidia del peor gobierno de la historia. Y a todos los argentinos de bien que se sumaron a fiscalizar para que sea la voluntad del pueblo la que decida. Culmino.

Comentarios

comentar