Ruiz: «Logramos aprobar el escalafón y la carrera, que está lleno de derechos y con mucha visión de género»

Así lo expresó la secretaria de Estado de Gestión Pública, Julia Ruiz, en el marco del acto de homologación de la Carrera para la Administración Pública Central y la presentación de los convenios colectivos de la Caja de Previsión Social y de la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales (AMA) Santa Cruz, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En primer lugar, la secretaria Ruiz compartió su alegría al expresar “sinceramente, estoy radiante, completa, creo que con esto completo mi carrera de trabajadora pública”.

Seguidamente, agregó: “Quiero agradecerle a Alicia que siempre me dio la posibilidad, que siempre me dejó trabajar abiertamente, que nunca me coartó nada, que al contrario siempre insistió en que tengamos relaciones laborales democratizadas. Los derechos son los que tienen primar por sobre todo”.

A continuación, se refirió a la tarea llevada adelante en 2016, “cuando me tocó trabajar por primera vez con Leandro Zuliani, las paritarias eran muy tranquilas, pero fue la primera vez que empecé a intervenir en un convenio sectorial de trabajo, y claro fue el primero que hicimos en la provincia, y después de eso es como que ya no podíamos parar”.

Al reconocer altas y bajas, Ruiz afirmó: “Nos costó mucho, discutíamos mucho, y en esta Provincia aprendí tantas cosas, y me dieron esta posibilidad todos ustedes”.

“A veces nos parece que no hemos hecho mucho, pero en estos nueve años comenzamos con el Convenio Colectivo de ASIP, que a los dos años volvimos a rediscutir, con una mentalidad mucho más abierta mucho más tranquila, más consciente de lo que buscábamos cada uno, ustedes y nosotros”, rescató.

Luego, prosiguió: “Después seguimos con el Convenio Sectorial de Salud, con doce años de discusión siempre truncas. Y nosotros seguimos en plena pandemia y por zoom, y no estamos acostumbrados a las comunicaciones de esta manera. Sin embargo, con cinco gremios nos pudimos comunicar, y a pesar de todo, logramos en principio aprobar el escalafón y la carrera del trabajador de Salud, y después seguimos hasta que este año terminamos con el Convenio General completo, que está lleno de derechos y con mucha visión de género, que también es algo que siempre nos pidió Alicia”.

En este sentido, dijo: «La verdad que eso también es algo que nos llena a todos, porque este equipo de trabajo que está acá sentado fue siempre el puntal de todo. No tuvimos sábados, ni domingos, para trabajar en esto».

“Después la gobernadora dijo ‘no me quiero ir sin que esté la carrera del personal del trabajador de la Administración Pública Provincial, la central. Y nos pusimos a trabajar con un compromiso de los tres gremios. Dijimos ‘nos queda poco tiempo, pero los vamos a sacar igual’, porque es lo que queremos todos, porque en realidad queríamos, en definitiva, desterrar un escalafón que tenía más de 40 años”, aseveró.

Por último, Ruiz expresó: “Estoy muy agradecida por eso. Principalmente a Alicia, por todas las posibilidades que me dio con esto y la verdad que solamente quiero agradecer».

(FUENTE: AMA Santa Cruz)

