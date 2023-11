Afectuoso mensaje de la abogada Valeria Carreras a la comunidad de Cañadón Seco

La abogada penalista Valeria Carreras, quien representa la querella mayoritaria de familiares de tripulantes de ARA San Juan, envió el miércoles desde Buenos Aires un audio mensaje a la comunidad de Cañadón Seco, a través de cual sumó su adhesión al acto que había programado la Comisión de Fomento para honrar la memoria de los marinos, al cumplirse seis años de su trágico deceso.

Carreras había estado un año atrás cuando se inauguró la réplica a escala del S-42 que está ubicada en el acceso al barrio Gas del Estado para formar parte del patrimonio histórico y cultural del pueblo santacruceño.

El mensaje que hizo llegar la abogada con un tono de voz que denotaba un fuerte sentimiento de emoción y nostalgia es el siguiente:

“Permítanme decir venas tardes querido Cañadón Seco porque desde el año pasado, todos ustedes junto al jefe comunal Jorge Marcelo Soloaga me sorprendieron con la hermosa réplica llena de afecto y detalles de soberanía, han captado mi cariño y mi corazón”.

“Todos sabemos que hoy evocamos un nuevo aniversario de la pérdida de 44 compatriotas ya que hace seis años se perdía la comunicación (radial) con el submarino y la vida de su tripulación”.

“Pero yo digo que también perdimos en ese momento la credibilidad de muchas instituciones, como la del Ministerio de Defensa que maltrató a las familias que represento y la del presidente de ese momento (Mauricio Macri) que hasta se dio el lujo de decir que no encontraban al ARA San Juan porque el mar era muy grande el el submarino muy chico”.

“Por ello, esta causa es un gran aprendizaje porque nos enseñó a no bajar nunca los brazos y a seguir con el instinto y con el decir de defender a los que no tienen voz como lo son los 44 tripulantes que, en el fondo del mar se han convertido en hombres de acero”.

“Si nosotros no somos los portadores de la memoria a través de la voz, a través de los símbolos y también a través del hermoso homenaje que prepararon en Cañadón Seco, estaríamos condenados al olvido que traería impunidad y haría que se cometan los mismos errores”.

“Ustedes están allí, en un Cañadón Seco que lo embarga tanta historia patria porque en cada cuadra hay recordatorios por los que se rinde homenaje a próceres y héroes y por ello quiero decirles que son los más argentinos que he conocido”.

“Por eso también estoy segura que ustedes sabrán elegir el domingo en las urnas para que, entre otras cosas, no haya gente que quiera privatizar el mar como lo dice el candidato de la Libertad Avanza (Javier Milei) quien cree que la soberanía nacional tiene precio”.

“Yo sostengo que de un lado estamos los verdaderos argentinos y argentinas y del otro lado la derecha que viene por nosotros y nuestros recursos”.

“Les envío un beso afectuoso, me hubiera gustado estar ahí, pero me separan miles de kilómetros y muchísimas ocupaciones personales, Muchísimas gracias por la invitación que me cursaron y seguramente voy a volver mientras ustedes continúen rindiendo homenaje a los 44 tripulantes de nuestro submarino ARA San Juan”.

