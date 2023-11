Massa: «Argentina debe enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo»

El candidato de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzaron críticas, plantearon sus propuestas y buscaron captar el voto de los indecisos. El evento fue transmitido por varios canales de televisión y plataformas de streaming.

A una semana del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, participaron este domingo del último debate obligatorio del proceso electoral 2023, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en CABA.

En su presentación, Sergio Massa afirmó que planteará «un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto».

Por su parte, Javier Milei insistió que es «imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre».

En su primera participación, Milei afirmó que sabe «cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación».

El candidato de LLA dijo que «la Argentina está en el puesto 130» en el mundo y ello es producto del «modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho».

«Ello se manifiesta para la casta con déficit fiscal, se financia con deuda» lo que compromete «a generaciones futuras» y con «la maquinita de imprimir billetes que genera inflación», dijo Milei, entre otros puntos, en el debate presidencial en la Facultad de Derecho.

Luego, Massa le pidió a Milei que conteste por «si o por no» si va a «eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central».

«A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere», le contestó Milei.

En otro tramo del debate, Massa le dijo hoy a su contrincante de La Libertad Avanza que hizo «toda su carrera como standupero de televisión» pero advirtió que «lo que está en juego es el futuro de los argentinos».

«¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?», se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Luego, Massa afirmó que «la salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con construcción del trabajo sobre la base de mejores ingresos y con acuerdo de unidad nacional que permita la reducción de impuestos, incluida las retenciones».

«No es sobre la base de plantear el recorte de 80 mil pesos por mes en cada jubilado y menos sobre la vuelta de AFJP», indicó Massa en el debate presidencial.

Asimismo, dijo que el candidato libertario «plantea la vuelta de las AFJP (fondos de pensión privados)» sistema que todavía tiene afiliados «que cobran entre cinco y 20 mil pesos».

También señaló, en el tramo del debate presidencial sobre economía, que en las negociaciones con el FMI el Gobierno actual planteó, entre otros puntos, que «vamos al superávit fiscal y a un régimen de acumulación de reservas para sacar» al Fondo del país.

«Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran sus brazos y mercados para tener más trabajo argentino», agregó Massa.

«Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos», dijo Massa en el bloque de política exterior del debate presidencial.

El candidato de UxP advirtió, al replicar a Javier Milei, que «hay que explicarles a los trabajadores de la carne, de las terminales automotrices y portuarios, que la ruptura del Mercosur y de las relaciones con Brasil y con China» significará «la pérdida de dos millones de puestos de trabajo».

Massa le reclamó al libertario Milei que deje de lado los «prejuicios ideológicos».

En respuesta, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, destacó su «alineación (sic) con Estados Unidos, Israel y el mundo libre» y su decisión de «no tener relaciones con quienes no respetan las libertades individuales ni la paz».

A su turno, Massa sostuvo que Javier Milei «vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña electoral», luego de que le pidiera que contestara una preguntas sobre lo que piensa del papa Francisco.

«Esas disculpas ya las hice en privado. Pero si a vos te deja tranquilo no tengo problemas en pedir disculpas», respondió Milei y añadió: «Estamos dispuestos a recibirlo en Argentina, darle los honores como un jefe de Estado y como jefe espiritual de los católicos».

En cuanto a sus diatribas contra el papa Francisco -que le recordó su rival Sergio Massa- y la propuesta de cortar relaciones con el Vaticano que hizo el dirigente liberal Alberto Benegas Lynch, dijo que «lo que diga un integrante de La Libertad Avanza sobre la Santa Sede no implica que sea la posición» de su partido.

También sostuvo en el debate presidencial que pediría disculpas por sus acusaciones contra el Pontífice.

En otro orden, Massa señaló que Margaret «Tatcher es una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre, y nuestros heroes son una figura innegociable».

«Defiendo la soberanía de Malvinas. Sería importante que digas si los kelpers tiene derecho a la autodeterminación o no. Es importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas», increpó Massa al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Milei también aseguró esta noche que en caso de ser electo «la salud y la educación van a seguir siendo públicas» y afirmó que en su gobierno pondrá en marcha algo «revolucionario» que es «la idea del Ministerio del Capital Humano».

«Contará con cuatro secretarías: Niñez y familia, salud, educación e inserción en el mercado de trabajo», detalló Milei durante el debate presidencial para el balotaje.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza también dijo que «en el corto plazo» no va arancelar la universidad pública, e insistió en que «lo que buscamos es que cada argentino pueda elegir a la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos».

Massa a Milei: «Hiciste toda tu carrera como standapero de televisión» VER VIDEO

«Siempre pensás en vos y no en los 40 millones de argentinos», le respondió Massa en el debate presidencial, tras preguntarle si va a arancelar las universidades.

El candidato presidencial de Unión por la Patria le dijo a su contrincante que el próximo gobierno que comienza el 10 de diciembre es entre uno u otro postulante, sin involucrar a otros dirigentes.

«El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri o Cristina», dijo Massa en el debate presidencial de esta noche, en el que le propuso a Milei hacerse «el psicotécnico» al que se negó durante la campaña para evaluar «la templanza y el equilibrio mental necesario para llevar adelante la Argentina»

Massa a Milei: «Por si o por no, ¿vas a eliminar subsidios, vas a dolarizar y privatizar ríos?» VER VIDEO

En otro orden, Milei dijo que «en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay» y cuestionó a «la banda de expropiadores que vienen con ja justicia social y la igualdad de oportunidades y va y le roba el fruto de su trabajo»

«El problema es el Estado. Se chupan todo el ahorro y es imposible crecer e invertir en Argentina», dijo Milei en el bloque de producción y trabajo del debate presidencial.

Por su parte, Massa afirmó que «uno de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo» y afirmó que se propuso «crear 2 millones de puestos de trabajo registrado» de la mano del «esfuerzo de empresarios y de trabajadores».

En el debate presidencial, Massa enumeró algunas de las medidas en ese sentido, como «pymes que desde el 1 de enero no paguen impuestos exportadores, la reducción del sistema tributario, transformar planes sociales en trabajo formal y registrado, y fortalecer economías regionales, con cero retenciones».

Asimismo, Massa se comprometió a buscar la igualdad laboral y remunerativa de las mujeres con los hombres que «no se respeta» en la Argentina.

Foto: Camila Godoy

«La mujer no recibe la misma remuneración» que el hombre y hay «un 23% de diferencia» en su contra, dijo Massa en el debate presidencial, y sostuvo que impulsará políticas como «jardines maternales e igual remuneración por igual tarea y que las empresas las respeten, porque eso no ocurre en la Argentina».

Luego, Milei destacó que quiere «comercio libre» y que su contrincante Sergio Massa busca «regular el comercio para hacer negocios con los amigos».

«Abrir la economía indiscriminadamente es tener una mirada apátrida, desaprensiva de los argentinos», le respondió Massa en el debate presidencial que se desarrolla esta noche.

Al responderle, Massa sostuvo que «cree en «la Argentina federal, productiva, que tiene que proteger a sus empresas, su industria y sus trabajadores».

También dijo, en el debate presidencial, que su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, es «parecido a lo de (el exministro de Economía de la última dictadura José) Martínez de Hoz lo que nos viene a plantear, pues plantea una apertura indiscriminada (de la economía) y que va a eliminar el derecho de indemnización a los trabajadores».

Massa aseguró que Tatcher «es enemiga de Argentina» y valoró a los «heroes» de Malvinas VER VIDEO

En otro momento del debate Massa le dijo a su contrincante Javier Milei que el próximo gobierno que comienza el 10 de diciembre es entre uno u otro postulante, sin involucrar a otros dirigentes.

«El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri o Cristina», dijo Massa en el presidencial en el que le propuso a Milei hacerse «el psicotécnico» al que se negó durante la campaña para evaluar «la templanza y el equilibrio mental necesario para llevar adelante la Argentina»

En materia de seguridad, Milei indicó que desde su espacio «creemos en aplicar la ley y que el que las hace, las paga» y apuntó contra el juez Eugenio Zaffaroni que «hacía que las víctimas fueran los victimarios».

«El baño de sangre comenzó de forma más grosera en 2001 y fue más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni, que hacía que las víctimas fueran los victimarios. No creemos en ese mundo, en esa lógica de que el delincuente es una víctima. Creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga», expresó Milei en el debate presidencial.

Asimismo, Milei reconoció que «es bueno» lo que su rival Sergio Massa hizo en materia de seguridad cuando fue intendente de Tigre, pero opuso objeciones en cuestiones de justicia y sistema carcelario.

Por ejemplo propuso cambios en el Código Penal y la Justicia federal y criticó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la Cámara de Diputados.

Milei aseguró que si es electo «la salud y la educación van a seguir siendo públicas» VER VIDEO

En otro orden, Massa se mostró a favor de la «reforma del código penal que cambia el sistema del tratamiento de penas» y modifica «algunas calificaciones de conducta», y pidió «respetar la independencia del poder judicial y medir resultados».

«Nada genera más sensación de impunidad que cuando la víctima de violación se encuentra a su violador en la verdulería», expresó Massa en el debate presidencial.

A su turno, Milei, afirmó que el Gobierno actual «tiene contra las cuerdas al Poder Judicial», por ejemplo «en materia de financiamiento», y dijo que «no puede ser la idea de la puerta giratoria, como cuando sueltan chorros en la pandemia».

«El que las hace las paga, hay que terminar con los jueces que se escudan en los artificios del Código Penal» para liberar presos o tomar medidas similares, dijo Milei en el debate presidencial.

Al referirse al tema derechos humanos, Massa destacó que «el Juicio a las Juntas» de la última dictadura y «la condena a los represores son parte del patrimonio que a la Argentina le reconocen en la región y en el mundo» y reiteró su propuesta de un Gobierno de «unidad nacional» con integrantes a los que no les pedirá identificación partidaria.

Massa dijo que la educación y la salud públicas hacen a la Argentina como «una de las elegibles» VER VIDEO

Afirmó además, en el debate presidencial, que «hay que poner en agenda nuevos derechos humanos como ambiente sano, derecho a la tierra y derecho a desarrollarse en tierra propia, un cambio de paradigma en delitos ambientales con 3 a 8 años de prisión para quienes contaminan ríos, talan árboles y destruyen humedales«.

A su turno, Milei se refirió a la «democracia fallida» y dijo que cuando el peronismo está en el poder la democracia, «de ser el respeto de las minorías, se convierte en la tiranía de las mayorías».

En el bloque de derechos humanos y convivencia democrática del debate presidencial, Milei habló de «la lógica perversa del kirchnerismo, que nos dejó al borde de una guerra civil con la resolución 125» y cuestionó «el avance continuo contra la justicia con el juicio político contra la Corte Suprema».

Los cierres

Al explicar los motivos por los que quiere ser presidente, Sergio Massa afirmó que Argentina «tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo».

«Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza», dijo Massa en su intervención final.

Por su parte, Javier Milei convocó a la ciudadanía a ir a «votar sin miedo» el próximo domingo y sostuvo que la opción es «el populismo que nos hunde o la República».

«Esta es la elección más importante de los últimos 100 años y especialmente de los 40 años de la nueva democracia», dijo Milei en su alocución final en el debate presidencial, y advirtió que hay que optar entre «inflación o estabilidad», «decadencia o crecimiento» y «populismo que nos hunde o la República».

Comentarios

comentar