Fundación de Periodismo Patagónico: Los 10 mandamientos

Ya pasó NAVE de No Ficción. Fueron tres días que desafiaron hasta el pronóstico meteorológico: la nieve y la lluvia cesó y las quinientas personas que participaron del festival hicieron salir el sol. Bajar de este viaje tiene los mismos síntomas que el síndrome del desembarco porque el cuerpo queda en éxtasis, algo mareado de tanta información recibida y le cuesta recuperar el equilibrio para volver a la rutina. En ese estado extraño, algunas máximas me sobrevuelan.

El relato dice que Dios redactó su decálogo de principios éticos sobre tablas de piedra. Lo escribió “con sus propios dedos”, leo en internet, y el plural me resulta inverosímil: en la arena, en la tierra, con el índice alcanza. Imposible de chequear.

Me pregunto cómo escriben las maestras o los maestros del género que pasaron por NAVE. La escritora y periodista Sonia Budassi se quita las pulseras, no usa el mouse, ni necesita a su meñique cuando apoya sus manos sobre el teclado de la computadora. Julio Villanueva Chang, el periodista peruano, sólo usa un dedo de cada mano para tipear sus textos. La editora Silvina Heguy alguna vez pasó por la Academia Pitman y aprendió dactilografía: sus diez dedos saben qué tecla tocar.

Un festival basado en hechos reales nos deja con estas mañas de querer mirar más, saber más, descubrir más y me hace enviar preguntas ridículas para sacarme una duda. Santiago Rey, el Presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, tuvo que escribir para darse cuenta de cuántos dedos ponía en juego: dice que ocho, incluídos los pulgares, exclusivamente dedicados a la barra espaciadora. Mis dedos son delgados, largos, como los de una pianista, me han dicho. Cuando escribo, me gusta pensarlos como tarántulas que bailan siempre en el mismo lugar. En esa danza descontrolada, con todo girando alrededor después de días de navegación, ahora graban este mensaje sobre la piedra efímera del newsletter y sentencian una versión festivalera de los 10 mandamientos.

1. AMARÁS AL PERIODISMO NARRATIVO SOBRE TODAS LAS COSAS. Celebrarás espacios donde puedas conocer a referentes que admirás, a colegas de otros países o provincias, a cumpas de la región. Aprenderás con ellos, dialogarán, vas a volver a tu casa inspirado. Y a partir de ahora no te perderás ninguna edición de NAVE de No Ficción.

2. NO TOMARÁS NOMBRES EN VANO, PERO SERÁS PARA SIEMPRE DEL TEAM MARCOS, el evangelista del Nuevo Testamento que, como dice el maestro Roberto Herrscher, “no pontifica, no vende su causa, no editorializa: confía plenamente en sus dotes narrativas».

3. SANTIFICARÁS LA FIESTA DE CREAR TU MEDIO DIGITAL E INDEPENDIENTE. Aunque sea difícil, aunque la pregunta de cómo encontrar fondos para que perdure en el tiempo se vuelva una incógnita, seguirás adelante.

4. HONRARÁS EL PERIODISMO CURANTO: ese que es bien patagónico, que se saborea en nuestra revista En Estos Días y que, al igual que la comida ancestral, se cuece lento y profundo, en la búsqueda de lo diverso y lo transformador.

5. NO MATARÁS: DESCOLONIZARÁS EL PERIODISMO como un modo de posicionarte en la construcción de un trabajo ético, comprometido y siempre a favor de los derechos humanos.

6. NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS, TODO LO CONTRARIO, SENTIPENSARÁS: pondrás atención en el diálogo que resulta entre la persona, la memoria y el territorio, tal como enseña el poeta mapuche Bernado Colipan.

7. NO ROBARÁS IDEAS. Pero estarás atento a las nuevas narrativas, como las sonoras que produce Anfibia Podcast, las escénicas que genera el Laboratorio de Periodismo Performático, las vinculadas al cine de no ficción como propone Espacio Angular.

8. NO MENTIRÁS. Reconocerás los límites de la no ficción, como bien dice Juan Pablo Meneses, y eso te permitirá bucear entre la crónica literaria o hacer literatura crónica.

9. NO DARÁS FALSO TESTIMONIO. Investigarás, chequearás datos, no confiarás en una sola fuente. Después producirás libros como “Born y Quieto” de María O’Donnell o proyectos multimedios como “El primer civil de la dictadura” de Juan Cristóbal Peña o un podcast como “La One” para Spotify.

10. CODICIARÁS AQUELLO QUE SEA CAPAZ DE RESUCITAR ENTRE LOS MUERTOS. Como Etiqueta Negra, la legendaria revista peruana fundada por Julio Villanueva Chang, de la que seguimos hablando a pesar de que desapareció hace siete años. Como los festivales de periodismo narrativo que son cada vez menos en el Cono Sur y que NAVE ha venido a revivir.

Amigos y amigas, cronistas del sur, digamos todos juntos amén.

Comentarios

comentar