José Luis Zilberberg: “el sistema de salud, así como está planteado, no puede seguir”

En una entrevista con Voces y Apuntes, José Luis Zilberberg, director de la Clínica Cruz del Sur, emitió una advertencia contundente sobre el estado actual del sistema de salud en Argentina.

El director no escatimó en detalles al describir los desafíos que enfrenta el sector de la salud. Zilberberg destacó la preocupación que siente por la capacidad de las instituciones de salud para mantenerse operativas en las circunstancias actuales.

«No es para alarmar a la población, pero sí tenemos que decirles que no sabemos hasta cuándo podemos seguir así, atendiendo distintas obras sociales si no tenemos un reajuste de valores y de los plazos de pago», advirtió Zilberberg.

Una de las principales preocupaciones que destacó fue el retraso en los pagos por parte de las obras sociales. «Hoy, con la inflación que tenemos, no podemos retrotraernos un año atrás. Salvo una sola prepaga mediana, el plazo de pago es de alrededor de 90 días», explicó. «Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener los insumos para atender hoy al paciente, facturarlo en diciembre, y cobrar a fines de febrero o principios de marzo. Con una inflación como la que estamos viviendo, eso es realmente inviable».

El director de la Clínica Cruz del Sur también reveló que se encuentran reconsiderando la continuidad de los convenios con algunas obras sociales debido a la inviabilidad de las condiciones actuales. «El sistema de salud, así como está planteado, no puede seguir. En la medida en que no haya una oferta de parte de las obras sociales, distinta en valores y en plazo de pago, no vamos a poder seguir atendiéndolas«, subrayó.

Zilberberg señaló que la situación es crítica en el ámbito de los laboratorios médicos, donde algunos reactivos escasean y los precios superan lo que una obra social está dispuesta a pagar por los servicios médicos. Esta crisis se ha ido agravando con el tiempo, y la situación actual es insostenible. Como indicó el director de la Clínica Cruz del Sur: «Estamos en el final porque esto es invertir en pesos y gastar en dólares».

Escuchá la entrevista completa:

Comentarios

comentar