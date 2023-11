Preocupante situación del Hospital Zonal: decidieron cerrar las puertas durante las noches por la grave crisis social

El Director del Hospital Zonal Caleta Olivia, Dr. Gerardo Romaní, anunció que se debieron tomar medidas drásticas para combatir diversas situaciones que se vienen dando en las instalaciones, por lo que el sector de turnos permanecerá cerrado durante las noches y sólo se podrá ingresar por el sector de emergencias.

El Dr. Gerardo Romaní, Director del Hospital Zonal Caleta Olivia dialogó con Voces y Apuntes para dar a conocer los detalles sobre el cambio de horario en la apertura de puertas del hospital para sacar turnos médicos. En este sentido, Romaní detalló que: “La situación llegó a un limite tal, que tuvimos que cerrar las puertas del Hospital, porque tenemos varias cuestiones que resolver”.

En este sentido, señaló que: “en primer lugar, hay muchas personas en situación de calle que se vienen al hospital a quedarse durante la noche y usan los baños nuestros, y haciendo un uso muy descuidado de las instalaciones. Sumado a esto, tenemos muchos actos de vandalismo: nos robaron griferías, televisores, hasta un inodoro y realmente nuestro personal de maestranza y limpieza nos manifiesta todos los días este tipo de quejas”.

A partir de ahora, en el horario de 20:00 a 07:00 de la mañana del día siguiente, sólo podrán ingresar al hospital aquellos que requieran del servicio de emergencias y deberán ingresar por el sector de guardia. “Lamentablemente tomamos esta decisión porque tenemos que cuidar a nuestro hospital. Yo lo siento un montón, pero no tenemos otra forma. Hemos reforzado la seguridad privada para que circulen en los espacios públicos. Hay una situación muy compleja que no entendemos y nos preocupa un montón”, comentó Romaní.

“La gente no cuida las instalaciones y no tiene respeto por lo público. El papel higiénico en los baños no dura ni 20 minutos porque se lo roban. Ojalá que esto se pueda revertir, pero es un trabajo en conjunto a hacer con Desarrollo Social, para que está gente que está en situación de calle tenga otro lugar y no que sea el hospital su lugar de refugio. Estamos transitando momentos complejos en los social, en lo educacional, pero hay que trabajar en el sentido de pertenencia. Hoy tomamos medidas que son casi extremas, pero hay que cuidar nuestro hospital y seguiremos trabajando con la seguridad”, concluyó el Director del Hospital.

Escuchá la entrevista completa:

