Julián Carrizo saludó a los empleados municipales y anunció que los salarios serán abonados mañana jueves

El Secretario General del SOEMCO, Julián Carrizo, brindó una entrevista a ‘La Mañana en Patagonia’. Saludó a los empleados municipales en su día, y brindó detalles sobre el pago de sueldos y las negociaciones salariales que se están dando en la transición de gobierno.

“Para nosotros es un día muy especial, y saludamos a todos los compañeros municipales del país, de la provincia, y especialmente de Caleta Olivia. Si bien son tiempos difíciles los que nos tocan atravesar, por estos vaivenes que tiene la política, la economía y que atraviesa a todos los trabajadores, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo y los instamos a seguir trabajando y nosotros también vamos a poner todo nuestro esfuerzo para recuperar nuestro salario, para trabajar más dignamente, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y de los que vendrán mañana”, comenzó su mensaje Carrizo.

Con respecto a las novedades por el pago de los salarios, Carrizo anunció: “El pago del salario va a estar depositado mañana a la mañana. Hicimos todo el esfuerzo para que el pago sea hoy, pero no pudo ser, y sí va a poder ser mañana porque entrarían los fondos faltantes”.

En cuanto a las negociaciones salariales, detalló: “Mientras no haya un mínimo acuerdo sobre los avances en las negociaciones, no me gusta salir a generarle falsas expectativas a la gente. Con el Intendente y el Secretario de Hacienda nos reunimos durante los últimos tres días para avanzar por la negociación colectiva y se estaban ultimando detalles para concretar el pago de los sueldos. Vamos a esperar a las próximas horas para seguir avanzando y hay varios escenarios posibles, teniendo en cuenta que va a haber un Gobierno nuevo a partir del 10 de diciembre, y es distinta la situación para negociar”. En este sentido, el Secretario General del SOEMCO explicó: “Tenemos que ser respetuosos para no generarle inconvenientes al gobierno que viene. Sería fácil que el actual Intendente me firme cualquier número y que después se tenga que hacer cargo el nuevo intendente, pero no está en el ánimo de nadie hacer las cosas así. No tuvimos un acercamiento con Pablo Carrizo, pero nosotros estamos dispuestos al diálogo para acompañar al Gobierno y a la transición”, concluyó.

