El descargo de Nicolás Magaldi tras el abrupto final de «Intratables»: «No fuimos respetados»

El conductor se volcó a las redes para contar qué pasó con el formato que condujo hasta hace poco por América Tv y se mostró dolido con la decisión del grupo empresarial.

Nicolás Magaldi se volcó a las redes para expresar su descontento con el abrupto final de «Intratables», ciclo de debate político que retomó a la pantalla de América Tv en su formato dominical y que tan solo duró unas pocas semanas.

Ahora les cuento sobre Intratables. — Nicolás Magaldi ⚡️ (@ngmagaldi) November 3, 2023

Desde su cuenta de twitter adelantó que iba a hablar del final del programa, y acto seguido, realizó un hilo para contar cómo fue su llegada al canal y cómo fue su salida: «Mi idea de llegar a América a fines de 2022 fue siempre hacer Intratables ¿por qué? me parecía un formato muy atractivo como profesional y fue un gran desafío. Hice mucho por llegar a conducirlo», comenzó contando.

«En Enero comencé EPA con producción de Corner y fue un proyecto maravilloso. Una vez que terminó me quedé fuera del aire por unos meses. Por suerte hace años tengo mi GRAN EMPRENDIMIENTO @ritvu que no para de crecer haciendo comerciales de TV, PRODUCCIONES PARA GRANDES MARCAS», continuó.

«En invierno, en uno de esos trabajos que tengo que realizar, recibí un llamado de Gerencia del canal para hacer INTRATABLES (SOS EL CONDUCTOR). No quería pasar por alto que en el verano hice un piloto para ser el HOST de este programa», remarcó.

Y recordó la fecha exacta en la que fue convocado: «FUE UN 19 DE ENERO en mi cumpleaños yo estaba ahí cumpliendo un desafío personal. Me fui contento conmigo. Pero el tiempo pasó y nunca llegó», siguió.

«Una vez que recibí ese llamado dije si, lo puedo hacer (después arreglamos). El programa se iba a hacer hasta Diciembre y luego de estos días afectados por un PARO DEL SATSAID en TV y los factores económicos que se ve afectan al canal se decidió que no sigamos al aire», sumó.

En ese punto fue que le habló directamente a la audiencia y agradeció el acompañamiento: «Como no pude despedirme en pantalla quiero agradecerles de corazón este tiempo compartido. Tengo el convencimiento de que cada programa dejamos lo mejor para hacer un debate de alto voltaje con respeto y profesionalismo».

Al tiempo que expresó cómo fue su accionar para con sus compañeros: «Agradezco el interés de muchos colegas preguntando el ¿por qué lo levantaron? yo solo se en la charla que tuve con el canal que estaban conformes con mi labor. Mande un mensaje a todos mis compañeros maravillosos que pasaron por este ciclo y me enseñaron mucho. Enormes periodistas que admiro».

«No hay más vueltas que la propia calesita. No agranden más un tema. Es un fin de ciclo y un hasta pronto en la pantalla. Por último, me agradezco por ser tan constante y perseverante. Logré algo personal maravilloso. Estoy acompañado de mi familia, lo mejor que tengo. Ahora a seguir trabajando. Si no hay aire, habrá que inventarlo como siempre hice en mi vida! Un abrazo NM», concluyó en su descargo.

