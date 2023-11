Clínica Cruz del Sur continúa perfeccionando el innovador equipo de resonancia magnética con inteligencia artificial

La Clínica Cruz del Sur dio un paso significativo en la mejora de la atención médica al adquirir un equipo de resonancia magnética de última generación con inteligencia artificial. En una entrevista con el líder clínico de General Electric Cristian Allard, éste destacó los beneficios de esta innovación para los pacientes y médicos.

«Lo que compró la Clínica Cruz del Sur es un equipo Signa Prime que tiene inteligencia artificial. Todo el que conoce lo que es una resonancia magnética sabe que son estudios extensos para lograr un diagnóstico del paciente, pero con la inteligencia artificial se reducen los tiempos en un 40%. Si antes un estudio demoraba veinte minutos, ahora se puede hacer con 7 u 8 minutos dentro de la máquina. Para el paciente es súper bueno, porque ya no tiene que estar en un túnel tanto tiempo. Muchas veces las resonancias no quedaban perfectas, porque el paciente no soporta tanto tiempo en la posición dentro. Para el médico tratante también es muy bueno, porque le llega una imagen con tres veces más calidad de lo que se obtenía antes», declaró Allard.

Una de las características más impresionantes de las inversiones que hizo la Clínica para acompañar este nuevo resonador, es la capacidad de mantenerse en funcionamiento durante unas cinco horas en caso de interrupción del suministro eléctrico. Cristian Allard resaltó este aspecto: «Eso habla muy bien de la institución, que puede seguir trabajando gracias a la inversión que hay detrás».

Allard subrayó la importancia de acercar la tecnología de vanguardia a lugares como el nuestro, y concluyó: «Acercar la tecnología a estos lugares es súper bueno, y hay que aprovecharla».

Con esta inversión en tecnología de resonancia magnética de última generación, la Clínica Cruz del Sur demuestra su compromiso con la mejora de la atención médica en la región, brindando a los pacientes un diagnóstico más rápido y preciso, al mismo tiempo que facilita el trabajo de los médicos tratantes. La innovación y la inversión en salud continúan siendo una prioridad en la institución médica.

Escuchá la entrevista:

