Luciano Castro se enojó en un programa de la TV de Paraguay: «Si yo hago lo mismo tengo una demanda»

El actor estuvo de visita en la televisión del país hermano para promocionar la obra de teatro que estará presentando este 11 y 12 de noviembre en el país y tras los elogios de las presentadoras, se mostró incómodo y expresó su malestar.

Luciano Castro viajó a Paraguay para promocionar la obra «El Divorcio» con la que se estará presentando éste 11 y 12 de noviembre en el país. Y para ello, y charlar de su carrera es que asistió al ciclo “La mañana de Unicanal”, conducido por Dallys Ferreyra, Dora Ceria y Jorge Riveros.

Allí en la presentación del actor, Dallys anunció la llegada con efusividad y cuando Luciano se inclinó para saludar a Doria, ésta no dudó en tocarlo y hacer la aclaración para la audiencia: «Es de verdad, señora», fue ahí que dándose cuenta de la incomodidad de Luciano, Jorge Riveros trató de bromear. “Perdón, Luciano, por todo esto”.

Sin embargo, la producción insistió en ese chiste poniendo “Careless Whisper”, la canción de George Michael que habitualmente se utiliza para connotar sensualidad. En ese momento, Dallys, quien vivió y trabajó muchos años en nuestro país, le preguntó a Luciano si estaba acostumbrado a estos «halagos» a lo que el actor contestó: “Lamentablemente sí”. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, consultó la conductora.

A lo que Castro expresó: «No, no me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda», explicó. «Me gusta que traigas este tema acá…”.continuó Dallys. Mientras que el artista sumó: “Porque la igualdad…, que exista; no que la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa”, dijo queriendo salir de la situación.

Para cerrar sostuvo: “Vos conocés porque estuviste mucho en Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta prostituido por eso, sino que me molesta la desigualdad”. “Ah, me encanta”, concluyó Ferreira y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista.

😱 ¡NO ME PARO DE EMOCIONAR SEÑOR! 😱 ▪️ El conocido y gran actor argentino, Luciano Castro visitó esta mañana @LMUnicanal , pero atendé la reacción que tuvo Dora al tenerlo cerca. Dale play ⏯️#LMUPY pic.twitter.com/DDzquv64Ek — Unicanal (@Unicanal) November 2, 2023

