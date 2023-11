Marcelo Turchetti: “con Massa, Santa Cruz no va a perder todo lo que pudo obtener hasta ahora”

El Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral Santa Cruz, compartió sus opiniones sobre el próximo ballotage presidencial que se llevará a cabo el 19 de noviembre entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. El líder sindical destacó su respaldo al candidato del Partido Justicialista y expresó su impresión por la situación actual del combustible en Argentina.

Turchetti, conocido por su activa participación en la vida política y económica de Santa Cruz, dialogó con Voces y Apuntes y afirmó: «Dentro del espacio y la Agrupación 27 de Octubre que tenemos con el Sindicato, venimos apoyando siempre a lo que está dentro del Partido Justicialista, y en este caso siempre nos tocó acompañar a Sergio Massa como candidato a Presidente. Por suerte en la provincia de Santa Cruz pudimos revertir los resultados de las PASO y estamos esperando el ballotage, algo que es muy importante para nosotros en la provincia con los mensajes que manda cada uno de los candidatos. Lo que vemos es que, si llega a ganar Sergio Massa, Santa Cruz no va a perder todo lo que ha obtenido hasta ahora.»

El líder sindical también se refirió a la reciente crisis en el suministro de combustible en Argentina, indicando que «en estos días hemos tenido problemas con el combustible por diversas situaciones particulares de las refinerías que hay en el país. De 8 refinerías, estaban funcionando 4, y una de ellas solo hace gasoil. Para mí, hubo un gran error en no cuidarle la espalda al Ministro de Economía de avisarle lo que se venía por parte de las operadoras. Nosotros que estamos en el rubro, sabemos muy bien lo que está pasando, y me llama la atención que no se avise la situación para que pueda tomar medidas con anticipación.»

Turchetti argumentó que esta situación fue agravada por la especulación de las operadoras, que no anticiparon la victoria de Massa en las elecciones. «Creo que las operadoras nunca pensaron que Massa iba a ganar las elecciones y estaban especulando con la devaluación que iba a venir después. Se junta un problema de logística y de mal funcionamiento, con la especulación por los precios. El combustible está apareciendo, se está normalizando la situación, más allá de la desinteligencia. Es lamentable, porque Sergio Massa hizo una excelente elección, estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta, y que ocurra esto es darle de comer a las fieras.»

El Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral Santa Cruz también expresó su preocupación por el futuro de la provincia en caso de que Javier Milei resulte electo. «Para Santa Cruz no sería muy beneficioso. No nos olvidemos que Milei dijo que cada provincia se iba a tener que hacer cargo de la entrada y salida de dinero. Todos sabemos de los últimos arreglos de Milei con Macri, para entregarle YPF o privatizar las acciones para que las pueda comprar el Grupo Macri. Esto significa que a nuestra provincia no va a venir ninguna inversión. No nos olvidemos que YPF en estos últimos años triplicó las inversiones en Santa Cruz, porque la idea de una parte del directorio era invertir todo en Vaca Muerta y no ejecutar nada acá. En caso de ganar Milei, el próximo gobierno provincial se encontraría con todos estos problemas.»

Escuchá la entrevista completa:

Comentarios

comentar