Massa le respondió a Bullrich; «Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los Argentinos»

[Tras la reunión con la UIA] Les conté centralmente cuales son los objetivos 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, de superávit comercial, en término de reducción de impuesto para pymes, de eliminación de impuestos internos para incremento exportador, en términos de blanqueo laboral y facilitación del estado de cada una de las normas de blanqueo laboral.

✅ Tenemos que construir un país en que la suma de trabajo y producción nos permita no solo garantizar el aumento de las exportaciones sino que además permita garantizar el aumento del trabajo y la participación del salario en el mundo de la distribución del ingreso.

✅ También los invité a participar de un gobierno de unidad nacional, no solamente en mesas de diálogo, sino como funcionarios, tomando decisiones, participando en el gobierno, aceptaron y eso es muy importante. Aceptaron incorporarse en la construcción y el diseño de políticas públicas.

✅ Ha sido una muy buena reunión que tiene que ver con la Argentina que empieza el 10 de diciembre. Tengo la decisión de hacer los cambios que hagan falta para consolidar el desarrollo industrial de Argentina, en ese sentido les preocupa y mucho que Argentina necesita más inversión ferroviaria para bajar sus costos en materia de transporte.

✅ Lo que les pedí es que pensaran cómo ampliábamos el mercado de capitales argentino y cómo generábamos empresas argentinas fueran también instrumentos de ahorro y cómo participaban ellos en términos de participación de mercado de capitales, cómo consolidábamos los mecanismos de tasa subsidiada

✅ Recordemos que en la Argentina entre el 2015 y el 2019 perdimos más de 30.000 pymes y más de 300.000 empleos por la política de tasa positiva en dólares que quita la posibilidad a las pymes argentinas de ampliar capacidad instalada.

[Sobre los dichos de Bullrich] A mí me interesa siempre tener una mirada constructiva. Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes. *Yo voy a trabajar para, no solamente hasta el 19, después del 19, sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente.

Tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política. No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor. Y en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro.

✅ En términos de proceso inflacionario, el primer gran desafío de la Argentina es el aumento de las exportaciones, porque es lo que reevalúa la moneda. Argentina está viviendo la peor sequía de la historia, y por más que algunos medios de comunicación la quieran soslayar, Argentina iba a exportar 100.000 millones de dólares este año y solo exporta 79.000, e importa 90.000 millones de dólares.

✅ [sobre su eventual gabinete] Yo no voy a exponer a la gente al debate, porque esa idea de repartir cargos como confites y de hacer pactos entre gallos y medianoche, lastima la credibilidad de la política.

✅ [sobre tema combustibles] Lo que sí les quiero decir, y es para que todos lo piensen, es sin que se haya tomado ninguna decisión todavía, cómo de golpe apareció el combustible. Porque se habla de los barcos, y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones.

✅ Les quiero decir a los argentinos y a las argentinas, primero, por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir.

✅ Segundo, si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre cinco empresas petroleras y 40 millones de argentinos o 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos.

✅ Las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Entonces, así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, lo tenemos que hacer alrededor del combustible, que es un insumo básico en la vida de la gente.

✅ Quiero decirle a los argentinos que ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone Milei, la nafta valdría 800 pesos. Hoy está 320. Tienen que saber quién paga el costo. En definitiva, nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene la cuarta reserva mundial de Shale Oil, de petróleo. Y obviamente que tenemos que incrementar nuestras exportaciones, pero tenemos que lograr que los argentinos accedan a combustible barato porque eso hace competitiva nuestra industria, nuestra logística.

✅ No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta de 320, 800 pesos porque eso es destruir la economía del bolsillo de los argentinos.

