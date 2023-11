Lionel Messi apuntó contra un periodista español que divulgó una información falsa: «Mentís, una vez más»

El astro argentino tuvo una actitud poco habitual y decidió desmentir que había tenido un encuentro con el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Tras obtener su octavo Balón de Oro, el astro argentino Lionel Messi utilizó sus redes sociales para contestarle a un periodista español que divulgó una información errónea sobre un supuesto encuentro entre la «Pulga» y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la ceremonía que se llevó a cabo ayer en París.

”Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, informó el periodista Gerard Romero en la cuenta de Twitter de Jijantes FC.

Al divulgarse esta información, Messi no se quedó callado y recurrió a sus redes sociales para desmentir lo que publiccó Romero. “Mentís… Una vez más…”, escribió el futbolista de 36 años en una historia de Instagram junto con una captura de la mencionada publicación.

La respuesta de Lionel Messi a Gerard Romero

A raíz del comentario del capitán de la Selección Argentina, el reconocido periodista español se expresó en Twitter: “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.

Cabe resaltar que Messi había hablado del elenco catalán en la conferencia de prensa posterior a la entrega del galardón al mejor jugador de la temporada. “Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas que hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da, encantado de estar obviamente. El Barça es especial, diferente a todo. El hecho de haber estado tantos años allí y tener buenos compañeros hizo que ganase tanto. Ojalá poder algún día colaborar y dar lo mejor para ellos como siempre hice”, había comentado el rosarino.

