Alicia: “Si hay coraje, seguramente vamos a volver a poner a la Argentina de pie”

En una jornada cargada de emotividad y gratos recuerdos, Alicia estuvo presente en la Casa de la provincia para rendirle tributo a Néstor Kirchner.

“Emocionada por la presencia de todos los compañeros y compañeras que estuvieron hoy acá. En estos 13 años es el primer, por decir, homenaje que le hago a Néstor porque no me gustaba hablar de él en el día de su muerte, no podía”, aseguró en primera instancia.

La primera mandataria santacruceña señaló que “esta casa la hizo Néstor, qué mejor homenaje que juntarme con aquellos que lo quieren, que están, que dejó un camino que cada uno muestre hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos llegar es la fuerza que tiene cada militante”.

Recordó, además, que “si hay ganas, si hay coraje, si sos fundamentalmente transgresor, pero también con humildad, seguramente vamos a volver a poner a la Argentina, como decía Néstor, de pie”.

Seguidamente, señaló respecto al escenario político actual, que “hay que ir para adelante, que lo tenemos que votar a Sergio Massa el 19 y que tenemos que trabajar por el país absolutamente todos y todas. El Estado somos todos, no es solo el gobierno”.

Remarcó que “el Estado son los vecinos de las 23 provincias, cada barrio, cada lugar, y para transformar las realidades tenemos que hacernos responsables todos y todas. La celeste y blanca nos cubre de una manera especial”.

“La verdad que la fuerza de los compañeros y compañeras ha ayudado un montón. Qué difícil es recordarlo a Néstor y no hacer un paralelismo con lo que estamos viviendo, con lo que tanto ha luchado por los derechos humanos, por los derechos de todos, por los pobres. Y ahora ver que quizás tenemos la posibilidad de tener un gobierno donde es la antítesis de todo esto”, agregó sobre el balance del panorama nacional y electoral.

“Yo digo que los derechos sociales son derechos humanos. Es importante todo lo que tiene que ver con la recuperación de la identidad, con todo ese trabajo tan fuerte que hizo Néstor. La política tiene que estar centrada en la gente. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la gente, de estar al lado de la gente. Y hay que transformar mucho todavía en nuestro país”, recordó.