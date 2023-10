Alicia: “Convocaremos a los argentinos y las argentinas a trabajar colectivamente para transformar nuestra Argentina”

La gobernadora Alicia Kirchner, electa senadora nacional por Santa Cruz, se acercó esta noche a saludar al intendente reelecto de Río Gallegos y mostró su satisfacción por el triunfo de Sergio Massa: “Estoy muy contenta por el camino que se nos abre porque Massa ha mostrado ese compromiso y esa convicción que se necesita para transformar”.

En el bunker de Grasso, saludó a la militancia de la capital provincial quienes la felicitaron por la banca obtenida para representar a la provincia en el Senado de la Nación. El intendente reelecto destacó que “defenderá a Santa Cruz como lo hizo siempre”. En tanto, Alicia indicó que el triunfo de Grasso “era cantado, estoy muy contenta de que esto se haya podido ratificar”.

Consultada por los resultados nacionales, la primera mandataria provincial destacó como muy positivo el triunfo del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. “Es algo que nosotros teníamos pensado que iba a pasar pero vieron cuando hay que hacer fuerza y fuerza porque por ahí algunos medios distorsionan las cosas”, afirmó.

A la vez que destacó la figura del actual ministro de Economía de la Nación: “Lo conocemos, sabemos que trabaja y eso es lo importante porque algunos venden espejitos de colores y después, realmente cuando tienen que transformar la realidad, no saben para qué están conduciendo algo tan importante como lo es un país”.

También afirmó que este triunfo muestra la unidad del espacio político: “Es nuestro candidato, el candidato del peronismo, no tengan ninguna duda y la verdad que ha logrado mucho. Cuando en la provincia tengo un problema, lo llamo a Massa y lo resuelve y eso es difícil encontrarlo en un funcionario, algunos se duermen, unos cuantos”.

Sobre si esperaba este resultado, Alicia reconoció que no esperaba tanta diferencia: “Yo esperaba que ganara pero fue una sorpresa los 6 puntos y les digo una cosa, no creo en las encuestas”.

En otro tramo, indicó que para el ballotage es preciso convocar a “todos los argentinos y argentinas, a trabajar colectivamente para transformar nuestra Argentina como corresponde”.

“Nosotros hasta el 2015 teníamos un país creciendo, el gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional y de un endeudamiento no se sale de un día para el otro, y Massa tiene la fortaleza para hacerlo”, remarcó.

A la vez pidió: “Por favor, en nuestro querido país no inventemos dirigentes que no saben de gestión, no saben de amor al país, de amor a la gente, de respecto a los derechos”.

Sobre su futura gestión como senadora, Alicia dijo: “Lo dije antes y lo digo ahora, voy a representar de la mejor manera a nuestra provincia, quiero lo mejor para los santacruceños y santacruceñas”.

Al finalizar, visitó el Centro de Cómputos en la Casa de Gobierno y felicitó a los trabajadores y las trabajadoras por las tareas desarrolladas.

