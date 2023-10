Juan Quiroga: “Cañadón es con vos”

En un escenario político incierto a nivel nacional, con el inicio de una nueva fuerza gubernamental que asumirá en diciembre a nivel provincial; los vaivenes de la arena política anticipan en Municipios y Comisiones de Fomento un 22 de octubre con resultados electorales indefinidos, abiertos y con el armado de un nuevo mapa político de una diversidad de fuerzas nunca vista en estos últimos cuarenta años de democracia.

Cañadón Seco no es ajena a esta realidad, con más de mil electores empadronados, quienes tendrán el poder en sus manos, de decidir entre Seis Candidatos que buscan quedarse con la Presidencia de la Comisión de Fomento hasta el 2027. Como en todo acto eleccionario no es ajena a las mediciones y encuestas para anticipar los resultados electorales; que según los guarismos obtenidos durante la última semana instala a dos candidatos del Lema “Unión por la Patria” en un mano a mano. Por una escasa diferencia de intención de voto, Juan Alberto Quiroga del Sub – Lema “Cañadón es con vos” obtendría una ventaja mínima frente al actual Presidente de la Comuna, Jorge Soloaga.

Una apuesta fuerte hacia el “Futuro”

En un mano a mano, nos encontramos con Juan Quiroga a quién pudimos entrevistar a pocas horas de la contienda electoral donde por primera vez apuesta a ser elegido por el voto popular para conducir los destinos de la Capital Provincial del Petróleo. Por ello, le preguntamos inicialmente ¿Cómo te sentiste durante la campaña, como estás para el domingo?

“Asumí el compromiso desde hace años dentro de un proceso político e institucional del cual me sentía parte, como un vecino de Cañadón Seco. Aposte al amor, a la vida, a refundar ese Cañadón Seco que estaba en ruinas. En los últimos años, meses, días espero haber dado lo mejor de mí, para este pueblo hermoso que siendo un campamento abrió las puertas y el corazón a mujeres y hombres de trabajo que fundaron lo que vemos hoy: Cañadón Seco y Caleta Olivia como comunidades hermanadas”.

“Este domingo, siento que tenemos tres caminos. Volver al pasado, saltar al vacío o seguir apostando a un modelo de desarrollo del proyecto al cual pertenezco. Sabemos que no transitamos tiempos de bonanza, que han sido y serán años difíciles. Aun así, siento que dentro del Proyecto Político al cual pertenezco vamos a ganar con ideas, debatiendo compromisos, propuestas y sueños. Cara a cara con el vecino, con esperanza. Porque los argentinos somos un pueblo resiliente, somos sobrevivientes en un mundo en continuo cambio”.

Democracia por goteo…¿Pasado o futuro en Cañadón Seco?

Usted se presentó como Candidato, siendo la principal referencia de oposición del actual Presidente Comunal ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Qué le responde al vecino que opina que usted le sumara votos a él?

“Sencillamente, cómo lo puede mencionar en diferentes medios y con mis vecinas y vecinos al presentar mis 13 Compromisos para “Cañadón Seco: De lo emergente a una ciudad compacta, diversa y sostenible”, creo que el compañero Soloaga cumplió un ciclo y cuando yo vi que no podía seguir compartiendo su pensamiento político y modelo de gestión, tomé otro camino”.

Más adelante expreso: “He recibido críticas por ello, pero junto con mi equipo coincidimos en dos palabras que van a determinar el destino del pueblo que fundó una de las actividades más importantes de la provincia de Santa Cruz: Pasado o futuro. Hoy. podemos decir que vecinos y vecinas nos acompañan en este sueño de presentar al pueblo, con la esperanza intacta de que gobierne, quien gobierne a nivel nacional, nuestro pueblo va a depositar en las urnas sueños, proyectos y la convicción de que la democracia debe fundar un modelo político de disputas de ideas, convicciones, pero nunca de revanchas personales, enconos y caprichos de quienes gobiernan y confunden haber sido electos por la voluntad popular con ser dueños de una estancia”.

“David” contra “Goliath”: en Cañadón Seco se define un nuevo modelo de gestión

¿Cómo imaginas a Cañadón Seco después del domingo? Sos consiente que el actual Presidente es un candidato fuerte del peronismo local, con obras concretadas y con la estructura del Estado a su favor. ¿Qué te hace diferente e innovador?

“Prefiero no imaginarlo, en las últimas semanas recorrí, visité a conocidos y extraños. En su mayoría no piden imposibles: Quieren, desean y me demandan tranquilidad para trabajar. Eso sí, gobernando con sensibilidad, responsabilidad institucional hacia los vecinos y las instituciones del Estado Nacional, Provincial y Comunidades del Territorio”.

“Imagino una Cañadón Seco que además del verde, tenga espacios de rebeldía para los jóvenes, de contención a las infancias, de actividades para nuestros adultos mayores. Casi puedo verlo en mi mente, centros comerciales, un museo, pibes con laburo sin tener que migrar, mujeres sin tener que mendigar para poder trabajar según el pensamiento político que tengan… Casi puedo sentirlo, según los datos que manejamos nos hemos posicionado como el mayor competidor al actual Presidente, con una tendencia a favor entre un 7% a 10%”.

“Me permito soñar con un pueblo donde más allá de los conflictos inherentes a cualquier comunidad, podamos ser pujantes en educación, potenciar nuestras industrias, sin problemas de desocupación con nuestros jóvenes, una comunidad organizada y armónica, trabajando para cambiar la historia en los nuevos tiempos que vienen”.

Finalizando, Juan Quiroga nos comparte una reflexión. Con la positividad que lo caracteriza señala: “El hombre cada vez que decide, arriesga su vida. Y eso, eso lo hace libre. Siempre me sentí un hombre libre, cuando presenté mis compromisos, recibí críticas muy prometedoras para Cañadón, un lugar con aires de cambio, de reinvención; y también mensajes con el pedido contunde: El pueblo dice ‘basta a los caudillos que se creen patrones de estancia’. La hora de los pueblos, es hoy. Podemos vivir diferente, queremos vivir diferente y que pensar distinto, no nos cueste tan caro”.

Comentarios

comentar