Elecciones2023EnSantaCruz: El Registro Civil de Río Gallegos atenderá este sábado 21 y domingo 22 de octubre

El Gobierno Provincial, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, informa que la dependencia abrirá sus puertas al público este fin de semana.

Consultada por LU14 Radio Provincia, la directora general del Registro Civil, Natasha Vélez, comunicó que se atenderá a la ciudadanía el sábado 21 de 10:00 a 16:00; y, el domingo 22 de octubre, en el horario de 8:00 a 18:00.

La directora general del Registro Civil habló sobre cómo viene trabajando y cómo se preparan para facilitar las gestiones de los y las santacruceñas con vistas a las próximas elecciones.

Respecto a lo que se viene realizando, comentó que “hubo bastante movimiento este último mes, hacemos horario de mañana y de tarde, y en los dos el registro está bastante concurrido”.

“La mayoría de la gente paga el DNI Express, que es el que viene más rápido, pero más que nada por el tema del voto” apuntó.

Sobre el mismo informó que el trámite para obtener el DNI Express cuesta $1.500 y llega en el lapso de 3 y 5 días hábiles.

Asimismo, informó que la repartidora de los DNI es OCA, la empresa de correo privado y servicios logísticos, y agregó que “dentro de todo” se cumple la entrega en el plazo estimado por el Registro Civil. Si el repartidor del correo se acerca al domicilio del titular de DNI y este no puede ser entregado (por no encontrarse la persona en su domicilio), el envío no vuelve a Buenos Aires, sino al Registro Civil de Río Gallegos, lo que evita mayores demoras y agiliza la recepción.

En cuanto al sistema de emisión del DNI, la directora general explicó que el Registro Civil depende de RENAPER; “somos tomadores de los datos de la ciudadanía, cuando solicita el documento, y ellos (a nivel nacional) se encargan de la impresión porque tienen la fábrica para la confección del mismo”.

Elecciones 2023

Este fin de semana, sábado 21 y 22 de octubre, «nosotros trabajamos para entrega de documentos y otros tipos de intereses del ciudadano, como el tema de la constancia que se extiende en el caso de que el DNI no llegara».

Se reitera que este sábado 21 de octubre, el Registro Civil sito en Mariano Moreno 123 de Río Gallegos, atenderá al público de 10:00 a 16:00; mientras que, el domingo 22 de octubre, la dependencia abrirá de 8:00 a 18:00

Previendo las gestiones que debían concretar las personas, motivadas por la proximidad de los actos eleccionarios, los meses anteriores a octubre el Registro abrió los días sábados, debido a la necesidad de realizar trámites como actualizaciones, cambios de domicilio, etc. Esto se decidió pensando en quienes no podían concurrir de lunes a viernes, mayormente por cuestiones laborales.

Por último, Natasha Vélez invitó a la ciudadanía a acercarse a retirar su documento, o a consultar si así lo requiriese, por ejemplo, en caso de no haber recibido el DNI tramitado para generar la constancia que justifique la no emisión del voto, concluyó.

Comentarios

comentar