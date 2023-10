Amenaza de bomba en Aeroparque: evacuaron un sector y al menos cuatro vuelos fueron afectados

La zona de pre-embarque fue desalojada esta mañana. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la brigada antiexplosivos trabajaban en el lugar.

Una amenaza de bomba obligó esta mañana a evacuar el sector de pre-embarque del Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Algunos vuelos fueron desviados a otros aeropuertos y otros habrían sido cancelados.

La amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a «vuelos» y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en vuelo. De inmediato, se dio intervención a Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y brigada antiexplosivos, que poco después descartó la presencia de artefactos explosivos.

Se montó entonces un operativo que consistió en el desembarco de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que se encontraban en la zona de pre-embarque.

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar, fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El hecho se inscribe en el marco de una serie de mensajes intimidatorios que durante los últimos días obligaron a desplegar importantes operativos en las embajadas de Israel y Estados Unidos, en un escenario mundial convulsionado por la guerra en Medio Oriente.

Policía Federal detuvo en las últimas horas en la Provincia de Buenos Aires al autor de aquellas amenazas y descubrió que el hombre -mayor de edad y de nacionalidad argentina- ya había enviado mensajes amenazantes a otras sedes diplomáticas en Buenos Aires.

