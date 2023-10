Juan Acuña Kunz comprometido con el futuro de Caleta Olivia

En una entrevista, el Dr. Juan Acuña Kunz, candidato a la intendencia de Caleta Olivia, expresó su firme compromiso de implementar reformas significativas en la ciudad, destacando que será la última vez que se vote con la controvertida ley de lemas.

«Esta va a ser la última vez que votemos con este sistema de la ley de lemas. Ya está en el acuerdo programático con el Gobernador electo Claudio Vidal de que vamos a sacar la ley de lemas, para tener una ley simple en la que podamos los ciudadanos ir a votar sin tanto trámite, y sin tanta confusión», afirmó el Dr. Acuña Kunz en diálogo con Voces y Apuntes.

El candidato también hizo hincapié en la importancia de simplificar el proceso de votación para los ciudadanos, señalando que «el día domingo, el vecino va a entrar al cuarto oscuro, algunos sabemos cómo se hace, pero hay gente que está en otra cosa y no podemos alterar nuestra vida para analizar cómo hacer con esas 80 boletas que hay en el cuarto oscuro para votar lo que uno desea.»

El Dr. Acuña Kunz también presentó una visión para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, proponiendo la creación de una rotonda 360° en el emblemático Gorosito para mejorar la conectividad hacia el oeste. «El Gorosito es un lugar estratégico e importante en nuestra ciudad. Voy a proponer que se corte y se haga una rotonda 360° como era antes para permitir el paso rápido hacia el oeste», dijo.

En cuanto a su confianza en la elección, el Dr. Acuña Kunz declaró: «Desde el punto de vista personal, yo ya creo que gané. No sé si voy a ganar en las urnas, aunque creo que sí, pero ya gané con la gente, porque el cariño que me han demostrado cada vez que paran y les entrego el voto es importantísimo, más allá de que no sea de mi partido. Mucha gente que está con otros candidatos me recibe el voto, me saludan y lo hacen con afecto y respeto. Eso no es cosa menor en una ciudad convulsionada, llena de problemas y de incertidumbre.»

En cuanto a las medidas prioritarias a tomar si es elegido como Intendente, el Dr. Acuña Kunz destacó la necesidad de un reordenamiento fiscal y la declaración de la emergencia ambiental sanitaria. «Estamos en una situación catastrófica con respecto al sistema de cloacas de nuestra ciudad. Tenemos aguas servidas por todos lados, y lo único que hacen es aumentar los cuadros infectológicos, un peligro latente. Es poner el foco inmediato para poder obtener fondos rápidos para solucionar el problema de las bombas y gestionar con el gobierno provincial para poner un emisario marino para que el caño vaya más allá de la restinga marina.»

Además, el candidato se comprometió a reorganizar el Municipio y ajustar el personal a los desafíos que se avecinan, buscando oportunidades laborales para la población local. «Esto significa gestionar a través del municipio sistemas laborales que permitan que las empresas que se radiquen en la zona puedan incorporar trabajadores a la actividad minera, petrolera, pesquera y demás, que es lo que necesita la ciudad para desarrollarse», concluyó el Dr. Acuña Kunz.

Con su visión de cambio y desarrollo, el Dr. Juan Acuña Kunz espera liderar una nueva era en Caleta Olivia, priorizando las necesidades de sus ciudadanos y el futuro de la ciudad.

