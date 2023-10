Ivanna Bunge, la candidata a concejal que busca romper barreras en la política local

Ivanna Bunge, una destacada activista y militante radical, ha decidido dar un paso adelante en su compromiso político y se postula como candidata a Concejal en las próximas elecciones municipales, acompañando a Mariano Nieto como candidato a Intendente. En una entrevista, Bunge compartió sus pensamientos sobre su entrada en la política y su visión para el futuro de su ciudad.

«Yo soy una mujer política partidaria, soy una mujer radical, pero mi trabajo siempre fue formando desde otro lugar, desde lo social y el activismo,» afirmó Bunge con determinación. «Este año es la primera vez que me decido a participar, un poco desde la bronca. Hay una proyección de 16 listas a Intendente varones y tanto que venimos trabajando y ninguna está ahí participando en primera línea. Eso habla del machismo dentro de los partidos políticos. Tenemos muchísimas mujeres preparadas de todos los partidos políticos.»

Bunge enfatiza que su enfoque en la política no es muy diferente de su trabajo cotidiano con las organizaciones civiles a las que pertenece. «Siempre estoy con la visita a los vecinos, tenemos esa llegada porque hace 25 años que trabajo activamente. Cuando me presento, les digo a la gente que sigo siendo la misma ciudadana, que a mi nadie me paga para hacer lo que hago. Todo es forma completamente austera y en participación colaborativa.»

La candidata critica la ostentosidad en las campañas electorales y la influencia del poder. «Vemos mucha ostentosidad en las campañas por parte de aquellos que tienen el poder. La gente a veces compra todo eso y confunde a la sociedad. Nosotros todos los días recorremos barrios, y después vamos al centro.»

Ivanna Bunge tiene una visión clara de su plataforma política, centrada en proyectos concretos. «Nos basamos en algunos proyectos iniciales, enfocados primero en el ordenamiento del Concejo Deliberante e ir hacia una carta orgánica como existe en todos lados, y no puede ser que nosotros no tengamos una. Luego, me gustaría poder crear otro espacio dentro del Concejo Deliberante, pero que sea una comisión bi-departamental de agua.»

Ivanna Bunge es una voz fresca en la política local, comprometida a desafiar las barreras de género y aportar una perspectiva enriquecedora a su comunidad.

Escuchá la entrevista completa:

