El Gobierno acordó la ampliación del swap con China por 6.500 millones de dólares

Lo confirmó el presidente Alberto Fernández después de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping. «Esto es para Argentina un gran alivio», destacó el mandatario argentino.

El presidente Alberto Fernández confirmó este miércoles la ampliación del swap con China por 6.500 millones de dólares, por encima incluso de los 5.000 millones que había pedido el Gobierno argentino. Son de libre disponibilidad y le permitirán al Banco Central «intervenir de ser necesario en los mercados».

«Como siempre, una vez más, el Gobierno del presidente Xi Jinping atendió nuestros pedidos y nos dio una ayuda muy importante. Lo que ha hecho fue ampliar el uso del swap que ya teníamos concedido. Nosotros le habíamos pedido 5.000 millones de dólares y nos concedieron 6.500 millones», informó el mandatario en diálogo con Radio 10, al término de una reunión bilateral que mantuvo esta mañana -hora argentina- con su par chino, en la cual, dijo, le planteó los problemas que atraviesa la Argentina.

«Esto es para Argentina un gran alivio; son reservas que ingresan a la Argentina, es garantizar que la producción industrial no se detenga, que la economía argentina se reponga más rápido, la creación de trabajo, garantizar los puestos de trabajo que existen», destacó Fernández, quien exhibió como un logro de su gestión el haber «privilegiado y profundizado» el vínculo con China.

En la recta final de su mandato y en medio de la escasez de reservas, el Presidente aseguró que esta ampliación «nos permite terminar el año tranquilos». Y sumó que despeja cualquier tipo de incertidumbre respecto de los próximos meses. «Creo que quien me suceda, que ojalá que sea Sergio [Massa], va a tener una base de mayor tranquilidad para enfrentar el futuro».

Asimismo, volvió a elogiar al Gobierno de China por brindarle una nueva asistencia a una gestión que atraviesa sus últimas semanas en el poder y a pocos días de las elecciones presidenciales.

«En Argentina decimos que los buenos amigos aparecen en los malos momentos, y cada vez que estuvimos pasando un momento difícil, el Gobierno del presidente Xi Jinping fue muy generoso y siempre estuvo atento a nuestras necesidades», insistió el Presidente, y añadió: «China está ayudando a un gobierno que está terminando y no está especulando con nada; el domingo son las elecciones y hoy nos está recibiendo».

«Estas son las cosas que los argentinos tienen que saber valorar porque si no, terminamos todos confundidos. Hay un loco que dice que no va a acordar ni negociar con X país cuando en realidad esos países ayudan muchísimo a la Argentina. Y la Argentina debe valorar dónde están los amigos que lo ayudan», señaló Fernández, en alusión al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que advirtió durante su campaña que no hará negocios con China ni ningún otro país «comunista», etiqueta con la que calificó a otras naciones como Brasil y Rusia.

Más poder de fuego para contener al dólar

En medio de la tensión cambiaria después de que el dólar atravesara la barrera de los $1000 y retrocediera tras fuertes operativos de Aduana en la city porteña, el presidente Alberto Fernández confirmó también que los 47.000 millones de yuanes -equivalentes a 6.500 millones de dólares- «son de libre disponibilidad». Es decir, le permitirían al Banco Central «intervenir de ser necesario en los mercados».

En el tramo final del reportaje, Fernández también recordó cuando su Gobierno tuvo que «recurrir a los amigos» para afrontar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de antes de las PASO de agosto.

«Lo que nos han hecho a nosotros la verdad no tienen perdón de Dios. Objetivamente lo que ocurrió es que debían darnos el desembolso para que nosotros les paguemos y no nos lo dieron antes de la PASO, pero teníamos que pagar. Entonces tuvimos que recurrir a los amigos para que nos dieran un préstamo de 48 horas y en esas 48 horas poder cubrir la deuda y poder quedar en orden con el Fondo», dijo.

