Viernes 13: te dejamos los mejores memes para que la suerte te acompañe

Te dejamos en esta nota algunas de las teorías que rondan sobre esta fecha considerada de mala suerte y los mejores memes que nos regalan las redes sociales.

Viernes 13 no te cases ni te embarques decían las abuelas cada vez que esta fecha llegaba al calendario. Sin embargo hay muchas teorías, dependiendo el área y la religión que cuentan su propio argumento de por qué este día es considerado de mala suerte.

Las creencias son diversas por esta fecha, aunque muchas son teorías sin sustento científico sin embargo muchas personas se resisten a tomar decisiones importantes, o viajar en este día por mera suposición.

Para la religión católica este día es considerado de luto y se lo relaciona con la Última Cena, ya que se cree que había 13 personas presentes en la mesa, incluyendo a Jesús y sus 12 apóstoles. Además, se dice que la crucifixión de Jesús tuvo lugar un viernes.

En la numerología, se le atribuyen connotaciones negativas debido a su relación con la irregularidad y la desgracia. Y si nos basamos en algunas leyendas y folclore, en la mitología nórdica, el número 13 está asociado con Loki, un dios malicioso y engañador. También se encuentran historias en diferentes culturas que asocian a eventos desafortunados con el número 13.

No obstante este 2023 es particular ya que hasta 2028 no volveremos a tener un viernes 13 en octubre, mes asociado a Halloween y a la noche de las brujas.

Sea lo que vos creas o no, en esta nota te dejamos los mejores memes que encontramos en las redes para que la suerte te acompañe.

— ¿Qué haces aquí? — Es viernes 13 pic.twitter.com/j1jwfuNxXx — El Guarromántico (@Guarromantico_) October 13, 2023

hoy es viernes 13, ojalá me pase algo sobrenatural, como por ejemplo, q me den 80 mil dólares de la nada — Igna (@lgnacioduh) October 13, 2023

Es viernes 13 y el cuerpo lo sabe pic.twitter.com/00QvhF08BP — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) October 13, 2023

viernes 13, a hacer amarres que funcionan mejor hoy pic.twitter.com/ti47WLU7dP — cornulda (@cornulda) October 13, 2023

Cuando es viernes 13 pero estás tranquilo porque te va mal siempre: pic.twitter.com/pMpoZhbQU3 — Niña Coreana (@Coreanittatw) October 13, 2023

— Oye, ¿y no tienes miedo de que hoy es viernes 13 y tengas mala suerte? Yo con mi vida toda triste y sin suerte. pic.twitter.com/i4AyUvmT6I — El Guarromántico (@Guarromantico_) October 13, 2023

