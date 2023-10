Nómina de ganadoras y ganadores del 7° Concurso Fotográfico Ambiental “Mensaje para el Ambiente”

El Gobierno de Santa Cruz da a conocer los resultados de la séptima edición del Concurso de Fotografía Ambiental, organizado por la Secretaría de Estado de Ambiente, en el marco del Día Nacional de la Patagonia, y del Programa Acciones Verdes.

La convocatoria se realizó desde el 14 de agosto al 30 de septiembre bajo la premisa “Mensaje para el ambiente”, con el objetivo promover y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente.

El eje de lo retratado tenía como desafío expresar mediante imágenes (técnica elegida) un mensaje que motive a cuidar el ambiente, un cambio de rumbo, una mejora, una buena práctica, que contagie optimismo, y podía ser desde su gran belleza hasta los impactos negativos de las actividades humanas.

De igual manera, reflejar una acción individual o colectiva que, a criterio del artista, tenga la capacidad de generar una transformación conducente sobre la concientización, sumando la libertad de aplicar diferentes técnicas fotográficas como collage, fotomontaje, de diferentes tiempos de exposición, artísticas, etcétera, potenciando así la idea conceptual con mayor claridad.

En esta oportunidad concursaron 20 participantes de diferentes localidades de la provincia, que sumaron 38 fotografías representando la temática.

De los trabajos presentados, la nómina de ganadoras y ganadores del concurso es la siguiente:

-1° Puesto: Voucher por $60.000 en Frávega para la fotografía “Inquebrantable”, de Sheila Campbell de la localidad de Puerto Santa Cruz.

-2° Puesto: Voucher por $40.000 en efectivo para la fotografía “Los Guardianes de la Naturaleza”, de Evangelina Almonacid de la localidad de Río Gallegos.

-3° Puesto: Voucher por $20.000 en efectivo para la fotografía “Inapropiado”, de Leonardo Huertas de la localidad de Río Gallegos.

Dos menciones especiales para la fotografía “Bahía Redonda”, de Marcos Aguilera (El Calafate) y la fotografía “Cóndor Ruta 40” de Franco Paz (28 de Noviembre).

La ganadora del certamen, Sheila Campbell, expresó: “Me parece super interesante e importante que en nuestra provincia se promuevan este tipo de convocatorias. En este caso la temática ambiental es una buena forma de promover el arte local y poder transmitir un mensaje, una reflexión, o una emoción a los espectadores sobre el estado de nuestra naturaleza. A través de mi fotografía ‘Inquebrantables’ se entrelaza lo humano y la naturaleza, recordándonos de dónde venimos y lo que en verdad somos. Y que en nuestras manos está el cuidado que necesita nuestra tierra”.

Asimismo, Evangelina Almonacid, quien se quedó con el segundo puesto, sostuvo: “El concurso me pareció increíble. Poder visibilizar la falta de convivencia, comprensión, responsabilidad y/o, conciencia del humano con el ambiente, con las especies y con el planeta en sí. Siempre saco fotos al ambiente cuando me dispongo a juntar residuos de otros. Me cuesta comprender por qué hay tanta basura tirada. Por qué de los frigoríficos en la ría, etcétera. Me cuesta entender por qué ensuciar tu planeta dónde vivís, por qué lastimar animales tan hermosos tan celestiales como por ejemplo los del mar cuando tienen globos atados en los picos o en las patas, y me pregunto ‘¿Por qué el humano sigue usando cosas o prácticas que dañan el ambiente?’ Hay que seguir instruyendo y educando al mundo.”

Por último, la Secretaría felicita a los ganadores y agradece la participación de todos los concursantes; especialmente a los y las integrantes del jurado, el Secretario de Estado de Turismo Pablo Godoy, las fotógrafas profesionales Verónica Tresguerres e Ivy Perrando Schaller, quienes año a año acompañan esta iniciativa.

