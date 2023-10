Lotería de Santa Cruz utilizará tecnología Blockchain

«Somos pioneros en la Patagonia en utilizar esta tecnología para la certificación de los sorteos», expresaron desde el organismo y agregaron: «Al certificar los resultados de los sorteos de Quiniela en la Blockchain, damos a los ciudadanos la certeza de que nadie ha manipulado o alterado los resultados, elevando los niveles de transparencia y seguridad de nuestros sorteos».

Desde la entidad presidida por Roberto López, detallaron que el principal beneficio es la confianza. «Aseguramos a todos los santacruceños y santacruceñas que la información que brinda la Lotería es transparente y no ha sido manipulada por nadie. Brindar mayor transparencia por medio del uso de las nuevas tecnologías es uno de los objetivos principales», aseguraron.

En el mismo sentido, destacaron que «además de certificar los extractos de los sorteos, utilizamos Blockchain para emitir los certificados a los premios más importantes de la Quiniela Santacruceña. Lotería de Santa Cruz le entrega un certificado digital que contiene toda la información del cupón ganador y de la persona beneficiaria. De este modo, el ganador puede justificar los fondos obtenidos frente a terceros. Hasta el momento, ese certificado se entregaba en papel».

Según revelaron, lo almacenado en Blockchain es un “One-Way Hash” (un código alfanumérico del cual no puede reconstruirse la información de origen). Esto permite verificar que la información de origen no ha sido alterada, pero la información privada sigue estando almacenada en los servidores propios de la Lotería de Santa Cruz. «Básicamente, lo que hacemos es encriptar esa información, obtenemos un hash como resultado de esa encriptación, y es ese hashes el que almacenamos en Blockchain. Los datos de origen no pueden reconstruirse a partir del hash almacenado en Blockchain».

Los atributos fundamentales del Blockchain son:

-Inmutabilidad

-Integridad

-Transparencia

-Accesibilidad

-Encriptación