Acuña Kunz analizó la realidad social de la ciudad y busca un cambio de rumbo en las próximas elecciones: «estamos en una sociedad que se ha ido destruyendo»

El pasado fin de semana, durante el acto de presentación en el Centro Riojano, el Dr. Juan Acuña Kunz, candidato a Intendente de Caleta Olivia, hizo público su compromiso con la ciudadanía y las propuestas que llevará adelante en su campaña electoral. En una entrevista con Voces y Apuntes, el candidato ofreció declaraciones que resumen su visión y objetivos para el futuro de la ciudad.

El Dr. Juan Acuña Kunz destacó la diversidad de su plataforma política, que abarca cuatro sublemas. «Ayer hicimos un acto de presentación en el Centro Riojano, junto a los cuatro sublemas que llevo: un sublema de libertarios, encabezado por Luis Rojas; mi lista oficial que encabezan José Avellaneda y Verónica Bopp, que es una lista muy integradora, y para mi criterio de lujo. Las otras dos listas que me acompañan son las encabezadas por Jorge Lacrouts y Miguel Kuc respectivamente», expresó.

En referencia a la crítica situación que atraviesa la sociedad y el municipio, el candidato señaló que es hora de un cambio. «Estamos en una sociedad que se ha ido destruyendo debido a diferentes factores: no quiero echarles la culpa solo a algunos, porque somos todos parte de una sociedad y creo que hemos decaído y los representantes salen justamente de lo que elige la sociedad», afirmó. «Estamos en un periodo absolutamente decadente, la inflación es una locura que no se puede sostener bajo ningún punto de vista. Creo que la ciudad no escapa a ello, y tenemos deficiencias en varios aspectos: en la sociedad, en la salud, en la justicia, en el trabajo, en la infraestructura. Por donde vos andes en el pueblo, te encontrás con algo que está mal, y eso no solo responde a lo económico, sino a decisiones políticas».

En cuanto a las prioridades de su gestión, el Dr. Acuña Kunz adelantó que su primera medida será decretar la emergencia sanitaria y ambiental. «Estamos viviendo arriba de una capa infectológica y la tenemos que parar», enfatizó.

En relación a la discusión política nacional, el candidato fue categórico al afirmar que su espacio no respalda a ningún candidato a Presidente, pero expresó su desacuerdo con Sergio Massa. «Es más de lo mismo», declaró.

Con estas palabras, el Dr. Juan Acuña Kunz dejó clara su visión y su compromiso con la ciudad de Caleta Olivia, enfocado en enfrentar los desafíos actuales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Escuchá la entrevista completa:

