Emanuel Carrizo se prepara para la siguiente etapa en Got Talent: “todo sacrificio tiene su recompensa”

Emanuel Carrizo, el talentoso bailarín de Caleta Olivia, dejó una huella imborrable en el escenario de «Got Talent Argentina», uno de los programas televisivos más destacado del país, con su emotiva y conmovedora actuación que rindió homenaje a los héroes de Malvinas a través de la danza. Hoy comienza una nueva etapa del programa, donde Ema busca avanzar para seguir su sueño.

Durante su actuación en el programa, Carrizo cautivó al público y al jurado con una coreografía que contaba la historia de los ex combatientes de Malvinas. La actuación fue un tributo lleno de emociones y significado, que llevó al público a un viaje a través del tiempo y el sacrificio de aquellos que lucharon por nuestra soberanía en las Islas Malvinas.

«Estoy muy contento de tener esta posibilidad de ‘malvinizar’ a través de la danza y de que no sólo se haya hablado de Malvinas el 2 de Abril», declaró Emanuel Carrizo en una entrevista con Voces y Apuntes. «Yo ya me siento ganador, porque me escribieron ex combatientes de Caleta, de Las Heras, de Comodoro, de Mar del Plata, de La Plata, de Buenos Aires, y prácticamente de todas partes del país, y mi objetivo era ese, poder homenajearlos a ellos».

La actuación de Carrizo fue un éxito rotundo, alcanzando más de 13 puntos de rating y generando una gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, el bailarín es consciente de que su actuación puede no haber sido del agrado de todos, ya que la danza es un arte subjetivo. «Sé que no a todos les puedo agradar, ni todos entienden lo que hice», admitió Carrizo.

El talentoso bailarín también compartió detalles sobre la preparación que llevó a cabo para su presentación en «Got Talent». «Es una coreo que vengo haciendo desde el 2020, con una idea que me dio Pablo Narváez que luego falleció por el covid, pero decidí seguirla y cuando salió lo de las audiciones en Comodoro Rivadavia en el mes de enero, decidí presentarme», explicó. «Fue mucho tiempo de espera desde abril, hasta ahora que emitieron el programa y lo viví con mucha ansiedad porque tampoco podía contar nada. Todo sacrificio tiene su recompensa».

Emanuel Carrizo demostró que la danza puede ser una poderosa forma de expresión artística y un medio para honrar a aquellos que lucharon por nuestra nación. Ahora, el desfío se duplica, ya que hoy Got Talent Argentina comienza con los cuartos de final y el joven bailarín caletense es uno de los protagonistas del certamen.

Escuchá la entrevista completa:

